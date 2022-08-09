美媒觀察：共軍實彈演習 小琉球遊客淡然處之

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社小琉球9日綜合外電報導）共軍近日在台灣周邊6個海域軍事演訓，並組織實彈射擊，屏東離島小琉球距離軍演危險區僅9.5公里，但美媒觀察，當地仍可見到遊客闔家在沙灘上撿貝殼、趁著日落自拍。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊海域連日軍演，包括4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里，引起外界關注。

國防部表示此舉形同海空封鎖台灣，已涵蓋台灣領土、領海，嚴重侵害主權，並違反聯合國海洋公約等相關規定。

美國新聞網站Axios報導，解放軍演習當下，遊客仍持續湧進小琉球，在岸邊潛水看海龜，漁船也如常在鄰近海域航行。到了晚上，海邊餐廳與酒吧皆客滿。

Axios記者訪問20多名旅客和當地居民後發現，漠然是對於幾公里外實彈演習最常見的態度。許多人被問到共軍機艦如此靠近會不會緊張時都笑著搖頭；有人則說演習目的只是恫嚇，而非嚴重軍事威脅。

一名遊客說：「他們（中國）對我們施加政治壓力，但我個人認為不會發生什麼不好的事。如果他們要打，很久以前就會打了。」

當地潛水學校一名工作人員告訴Axios，過去這週遊客少了一些，但影響生意的是鬼月而非中國軍演。她說：「不住這裡的人一直跟我講『小心軍隊』！但我什麼都沒看到，我不知道幹嘛一直跟我講這個。」

不過還是有人對演習和台海局勢緊張表達憂慮。一名謝姓教師和老公帶3個女兒一起到小琉球玩，她說：「我有點緊張，有種被擠壓的感覺，很多東西都不能出口了，會影響我們的經濟。」

即便如此，她仍說自己不擔心實際軍事衝突，因為台灣人一輩子都在聽中國的威脅，大家都沒感覺了。

Axios指出，小琉球民眾的態度反映出台灣其他地方的情況。不過俄羅斯入侵烏克蘭，已讓許多台灣人認真思考如果中國真的打來該如何回應，對於民防訓練的興趣有所提升。

站在落日亭眺望中國演習區域的兩名年輕女性說，她們稍早搭船出去，船長遙指一艘船半開玩笑地告訴乘客：「我們可能會被轟炸。」

其中一名女子說，若以最低1分、最高10分計算，她的憂慮等級是3；另一人則說有6、7分。

她說：「情況有點危險。但我們已經每天都生活在這種情況下，所以必須習慣維持生活和內心的平靜。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110809