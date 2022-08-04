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外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
首頁 / 政治

中共軍演 往返小琉球航班正常行駛

2022/8/4 13:32（8/4 14:35 更新）
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中共解放軍宣布4日起在台灣周邊海域軍演，距離最近的屏東離島小琉球，往返東琉線航班正常行駛。（大福航運提供）中央社 111年8月4日
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（中央社屏東縣4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，中共解放軍宣布今天起在台灣周邊海域軍演，距離最近的屏東離島小琉球，往返東琉線航班正常行駛。

中共解放軍宣布，今天中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。屏東離島小琉球距離軍演區域僅9.5公里。

營運小琉球航線的大福航運副總經理冀慶生告訴中央社記者，交通部航港局有發文提醒留意航行安全，目前航班正常行駛，除了天氣因素風浪較明顯外，並無異狀。

從台中前往小琉球的李姓遊客說：「不會感到特別緊張，如期展開假期。」洪姓小琉球鄉親則說，軍演位置雖然接近，目前當地民眾生活如常，並無特別緊張的氛圍。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，東港漁業電台陸續廣播提醒作業漁船避開演習海域，也有琉球區漁民因此延期出港。（編輯：張雅淨）1110804

共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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