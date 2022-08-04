高雄漁船正值淡季少出海 未受中國軍演影響

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）中國在台海周邊實施軍演，高市府已提醒漁民避免前往危險海域，不過漁會表示，目前正值作業淡季，魚種少且油價貴，近期出港作業船隻原本就不多，此次中國軍演對漁船影響不大。

高市府今天對中央社記者表示，已透過漁業廣播等管道，提醒漁船避免前往危險海域。此外，中國禁止進口的柑橘類等農漁產品，不是高雄主要出口農漁產品，影響不大，但市府會持續配合中央擴大內需政策，為農漁產品擴展銷售通路。

高雄市海洋局接受中央社記者訪問表示，已提醒漁船盡量在7、8浬內作業，減少去危險地帶，也有提供注意事項給各區漁會，漁會已通知各船東、船長。

梓官區漁會主任秘書劉連登對中央社記者說，最近受颱風外圍環流影響，風浪比較大，加上正值魚種少的淡季，且油價又貴，每公升約新台幣29元，許多漁船都趁機休息，沒有出港作業，因此這次軍演對漁船影響不大。

劉連登說，現在即使有出港作業的漁船，也多在約3浬範圍內作業，不受影響。

此外，因應中國禁止台灣農漁產品進口及在台海周邊軍演，高雄市長陳其邁昨天晚上已邀集相關局處，包括海洋局、農業局、警察局、經發局、消防局、衛生局、研考會等局處首長召開會議。

陳其邁指示，為確保市府和社會運作正常，各局處加強資安防護、掌握錯假訊息進行即時澄清，維持治安，並密切掌握情勢變化，及時因應。（編輯：謝雅竹）1110804