更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西不畏北京威脅歷史性訪台 推特上傳影片回顧
首頁 / 政治

高雄漁船正值淡季少出海 未受中國軍演影響

2022/8/4 13:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）中國在台海周邊實施軍演，高市府已提醒漁民避免前往危險海域，不過漁會表示，目前正值作業淡季，魚種少且油價貴，近期出港作業船隻原本就不多，此次中國軍演對漁船影響不大。

高市府今天對中央社記者表示，已透過漁業廣播等管道，提醒漁船避免前往危險海域。此外，中國禁止進口的柑橘類等農漁產品，不是高雄主要出口農漁產品，影響不大，但市府會持續配合中央擴大內需政策，為農漁產品擴展銷售通路。

高雄市海洋局接受中央社記者訪問表示，已提醒漁船盡量在7、8浬內作業，減少去危險地帶，也有提供注意事項給各區漁會，漁會已通知各船東、船長。

梓官區漁會主任秘書劉連登對中央社記者說，最近受颱風外圍環流影響，風浪比較大，加上正值魚種少的淡季，且油價又貴，每公升約新台幣29元，許多漁船都趁機休息，沒有出港作業，因此這次軍演對漁船影響不大。

劉連登說，現在即使有出港作業的漁船，也多在約3浬範圍內作業，不受影響。

此外，因應中國禁止台灣農漁產品進口及在台海周邊軍演，高雄市長陳其邁昨天晚上已邀集相關局處，包括海洋局、農業局、警察局、經發局、消防局、衛生局、研考會等局處首長召開會議。

陳其邁指示，為確保市府和社會運作正常，各局處加強資安防護、掌握錯假訊息進行即時澄清，維持治安，並密切掌握情勢變化，及時因應。（編輯：謝雅竹）1110804

陳其邁
高雄熱氣球繫留體驗9月登場 8/5下午開賣 裴洛西訪台中共反制 陳其邁：只會讓台灣人民更反感
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族