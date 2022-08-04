共軍6海域軍演 花蓮國內航班、漁船正常運作
2022/8/4 13:13（8/4 13:42 更新）
中共4日起於台灣周邊海域軍演，海巡署巡防艦停靠港內，4日上午花蓮港內漁船、賞鯨船維持正常進出。中央社記者張祈攝 111年8月4日
（中央社記者張祈花蓮縣4日電）中共今天於台灣周邊6處海域軍演，花蓮區漁會呼籲漁民避免行經演習區域，今天上午海巡署巡防艦停靠港內，漁船、賞鯨船維持正常進出；花蓮航空站國內航線也正常起降，不受軍演影響。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，中共宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
今天上午在花蓮港內有海巡署巡防艦停靠，漁船、賞鯨船仍維持正常進出。
花蓮區漁會總幹事林俊吉今天接受媒體聯訪指出，花蓮轄下有400多艘船，包含花蓮港280艘，多在距岸約5浬範圍內作業，因目前夏天水溫高，漁獲不多，很多船隻進入休漁期。
林俊吉指出，目前僅少數漁船出海抓鬼頭刀、雨傘旗魚，都是凌晨出港，中午進港，因中共軍演地點距離漁區較遠，時間也錯開，對漁船影響不大；賞鯨船同樣正常進出港。
航空部分，花蓮航空站主任林國勇接受媒體採訪表示，花蓮平日到場與離站各2班，週末3班，飛往台北、台中及高雄，今天航班都準時起飛，維持正常運作。（編輯：陳政偉）1110804
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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