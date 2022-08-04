共軍中午起軍演 高雄港船舶正常進出未受影響

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共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）中共解放軍今天中午起將於台灣周邊6海域進行軍事演訓行動，高雄港目前仍正常作業，船班進出幾乎未受到影響，港邊居民也對於軍演不太緊張。高雄機場班機起降一切正常。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣後，中共解放軍宣布，自4日中午12時至7日中午12時，將於台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

航港局發布船舶布告，呼籲相關船隻避開演訓區域，改以替代航線方式進出高雄港及安平港，並須注意航行。

航港局南航中心主任張博彥接受中央社記者電訪表示，高雄港目前出入正常，發布船舶布告是比照其他軍事演習行動辦理，統計下來昨天也沒有船班受到影響，對整個港口影響不大。

高雄機場副主任洪建男告訴中央社記者，今天高雄機場班機起降一切正常，未因軍演有任何調整。

高雄港附近的市場今天早上正常開市，攤販李先生說，外國朋友要來，台灣當然要好好接待，中國這樣是大驚小怪，而且這十幾年來中國威嚇台灣很多次，已經習慣了，完全不會感到緊張，附近鄰里也都是正常生活。

高雄駁二藝術特區今天上午仍有不少民眾前來觀光，岸邊有二艘海巡巡防艦停靠，位置正好在高市府設置的裝置藝術「貓爪抓」相近，吸引遊客開心合影。

海巡署說明，海巡署機艦目前保持正常勤務，比照平常巡航作業辦理；安檢所則與漁業署同步對出海作業漁船加強宣導，呼籲漁民不要接近軍演區域。（編輯：謝雅竹）1110804