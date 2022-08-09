羅慕斯長眠菲國國家英雄墓園 駐菲代表出席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）位於馬尼拉的菲律賓國家英雄墓園今天舉行前總統羅慕斯國葬儀式，中華民國駐菲代表徐佩勇受邀出席。羅慕斯出身軍旅，任內穩定菲律賓政治和經濟，備受菲國人民愛戴。

羅慕斯（Fidel Ramos）於1992到1998年擔任菲律賓總統。他於7月31日辭世，享耆壽94歲。

今天在菲律賓國家英雄墓園，載著羅慕斯骨灰、覆蓋國旗棺木的車隊緩緩駛過插著白色十字架的綠地和將士墓園。在肅穆氣氛下，由菲國將士列隊引導，進入典禮會場。

行過軍禮和21響禮炮、軍方直升機低空飛過撒下花朵後，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陪同羅慕斯遺孀和家屬，目送裝著羅慕斯骨灰的銀色骨灰罈安放到墓中。小馬可仕和羅慕斯遺眷、親友最後獻上鮮花，向羅慕斯告別。

徐佩勇和駐菲代表處人員也受邀出席典禮。徐佩勇告訴中央社記者，他們接受羅慕斯家人邀請，以親友身分，出席羅慕斯國葬儀式。

徐佩勇說，羅慕斯和父親老羅慕斯（Narciso Ramos）、家人都跟台灣淵源很深。老羅慕斯在台菲斷交前曾擔任駐中華民國大使，因此羅慕斯幼年在台灣住過一段時間；老羅慕斯退休後，又獲時任總統馬可仕（Ferdinand Marcos）指派為馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）前身「亞洲交流中心」（AEC）主席。

馬尼拉經濟文化辦事處是菲律賓負責對台事務機構。

徐佩勇說，他跟羅慕斯見過3次面，第一次在2011年，那次跟羅慕斯談了大概90分鐘。「羅慕斯總統細數我們中華民國台灣跟菲律賓（關係）發展的歷史。從他的談話當中，我深切地感受到，羅慕斯總統對台灣十分有感情，而且十分地關切。」

另外，他表示，羅慕斯於1994年曾邀請時任中華民國總統李登輝，以「度假外交」方式，到菲律賓蘇比克灣會面，開啟台商到蘇比克灣投資風潮，並設立蘇比克灣工業園區，至今有超過60家台商在當地，台商數繼續成長中。

徐佩勇說，羅慕斯卸任後很喜歡到台灣，最後一次訪台是2017年，參加旅菲南線台商會舉辦的高爾夫球賽。「從羅慕斯總統經常在可能的情況下去台灣，還有在1994年邀請李前總統登輝到蘇比克灣訪問，都可以看得出來他對台灣不但有深刻的感情，也很希望增進菲律賓跟台灣的關係。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，羅慕斯在總統任內穩定了菲國經濟和社會秩序。「今天有非常多他的故舊親朋來出席他的國葬，馬可仕總統也到場，向他的遺孀致意，我們看得出來羅慕斯總統真的是一位非常受到菲律賓人敬重的總統。」

徐佩勇說，羅慕斯雖已辭世，但是在菲律賓，仍有許多友人非常支持台灣。預計未來台菲關係會在現有的基礎上更加精進，在小馬可仕任內進一步鞏固發展，在經貿投資、教育文化、農業、觀光各方面都有很大的發展空間。（編輯：黃自強）1110809

位於馬尼拉的菲律賓國家英雄墓園9日舉行前總統羅慕斯國葬儀式，現任總統小馬可仕（左）出席向羅慕斯遺孀（右）致意。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年8月9日

位於馬尼拉的菲律賓國家英雄墓園9日舉行前總統羅慕斯國葬儀式，載著羅慕斯骨灰、覆蓋國旗棺木的車隊緩緩駛入會場。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年8月9日

位於馬尼拉的菲律賓國家英雄墓園9日舉行前總統羅慕斯國葬儀式，現任總統小馬可仕（右）將鮮花放進羅慕斯墓中。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年8月9日