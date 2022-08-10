裴洛西訪台代價大 葛來儀籲歐洲加入嚇阻中國行列

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（中央社記者林育立柏林10日專電）美國學者葛來儀接受德國媒體訪問時表示，中國軍演目的是改變台海現狀，長期來看裴洛西訪台的代價大於效益，她並呼籲歐洲加入嚇阻中國的行列。

德國「世界報」（Die Welt）今天刊出華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的專訪，她表示，這次軍演基本上沒超出原先預期，不過飛彈穿過台灣上空、無人機進入台灣空域前所未見，此外飛彈落入日本經濟海域，可解讀為對日本的警告。

葛來儀研判，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪問讓台灣更不安全，她舉例說，不少外國公司已開始規劃，一旦中國出兵將撤出台灣，長期來看華府和台灣應該會明白，裴洛西此行付出的代價將大於效益。

葛來儀指出，中國經常利用危機改變現狀，建立對自己有利的新常態，例如2012年爆發釣魚台爭議，中國從此派船進入附近海域，還有2020年與印度邊界的衝突，這次軍演也一樣，目的是改變台海的現狀。

不過，她相信，與其直接出兵攻打台灣，中國寧願利用假新聞和心理戰對付台灣，在台灣社會營造失敗主義，讓民眾覺得除了投降以外毫無選擇。

她預測，中國在軍演結束後將繼續對台灣施壓，讓人民失去對政府的信心，願意接受統一。

近年歐洲對中國的態度開始轉向，日前德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示不接受大國侵略小國，批評中國對台灣的武嚇，中國外交部為此召見德國大使表達抗議。

對此葛來儀表示，歐盟的新立場讓中國感到訝異，對北京決策的影響還有待觀察；歐洲現在為了制裁入侵烏克蘭的俄羅斯，已經付出經濟代價，不過在應對中國時還是不願付出代價。

葛來儀強調，台海如果發生衝突，對歐洲的影響將非常深遠，不過光靠美國不夠，她呼籲歐洲國家一起加入嚇阻中國的行列，讓習近平知道出兵攻打台灣不划算。（編輯：高照芬）1110810