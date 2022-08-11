蔡英文喊話民進黨挺林智堅 蔣萬安指集體沉淪

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，民進黨主席蔡英文喊話全黨挺林智堅。國民黨台北市長參選人蔣萬安指稱是「集體向下沉淪」，學術自主不能因選舉利益就變得毫無是非。

民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文向黨內喊話，她請全體黨公職團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

蔣萬安今天出席捷運公司工會理監事座談會，會前接受聯訪被問及此事時表示，民進黨全黨挺林智堅，這是集體向下沉淪。

蔣萬安說，民進黨台北市長參選人陳時中，不能因認為林智堅是盟友就無是非、拋棄誠信，正因為是盟友，才要當面指正、告訴林智堅做錯事要認錯悔改。

蔣萬安指出，台大都已經判定林智堅抄襲、撤銷其學位，民眾是要相信學術自主、還是要相信民進黨的隻手遮天，學術自主不能因為政權及選舉利益就變得毫無是非、扭曲事實。

此外媒體追問，蔣萬安曾說陳時中是被民進黨派系當成傀儡，陳時中反擊「這種話不是很有水準」。

蔣萬安回「當派系傀儡當然沒水準」，民進黨派系治國、為自身利益搶奪資源，民眾都看在眼裡，陳時中當疫情指揮官時是政治凌駕專業，這次護航林智堅是政治摧殘教育。（編輯：李錫璋）1110811