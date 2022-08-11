台女遭誘赴柬埔寨工作遭囚 綠委籲成立跨部會小組

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台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳。民進黨立委林俊憲（右2）、賴品妤（右）與無黨籍立委林昶佐（右4）11日在立法院舉行記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組協助受害人，受害者（右3）並到場敘述遭詐騙始末。中央社記者吳家昇攝 111年8月11日

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（中央社記者王揚宇台北11日電）台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳。民進黨立委林俊憲今天偕受害者皮皮召開記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組協助受害人；皮皮說，她在7天內被轉賣4次，當時真的很憂鬱。

外交部亞東太平洋司長周民淦說，行政院政務委員羅秉成已召開跨部會會議，責成警政署為專責單位，駐外人員的第一優先工作就是要把受困台灣民眾救回來。

警政署科長林秀玲表示，警政署長黃明昭已要求各縣市政府警察局，受理相關案件時要提高層級，以人口販運案件處理。警政署刑事警察局科長李泱輯表示，已經此類案件列為特殊重大刑案，統一由刑事局指揮，要把國內人口販運集團肅清，減少民眾被害。

民眾受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工失蹤被囚受虐案頻傳，涉及人口販運及跨國救援。民進黨立委林俊憲、賴品妤、伍麗華、無黨籍立委林昶佐以及民進黨台南市議員李宗翰今天召開記者會，呼籲行政院成立跨部會專責小組，並積極納入民間力量，全力宣導、阻斷、救援和保護，建立完整機制協助受害者。

皮皮說，朋友介紹柬埔寨有高薪工作，她原本不想去，但在友人話術下，還是被騙過去。被囚禁的園區，人進去後就出不來，就算逃跑、跳樓，也是跳到圍籬範圍內。

皮皮說，她7天內被轉賣4次，透過反詐騙組織跟當地省長、秘書長請求幫忙下，以及向園區老闆表明已向家人籌錢，爭取救援時間，後來很幸運逃出來。

皮皮指出，雖然有的倖存者靠著跳樓逃出園區，但腳也斷了，還聽聞有人被詐騙集團毆打，也有詐騙集團賄賂當地警察，因此報警也沒用。

對於立委訴求，受邀出席記者會的周民淦說，從去年六月開始，陸續接到相關案例，而今年1月到6月，民眾前往柬埔寨超過6400人，這現象很反常。

周民淦表示，羅秉成8月8日有召開跨部會會議，討論相關議題，包括如何幫受害者買機票、返國後如何照顧等議題，會中也責成警政署為專責單位，其他政府部門就依權責全力辦理。

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周民淦也指出，現在駐胡志明市辦事處也成立專案小組，成員包括外交、警政、法務、移民等人員，現在最重要的是，要把受困的台灣民眾給救回來，這是駐外人員的第一優先工作，也要斬斷國內不法集團跟國外詐騙集團的勾結。

林俊憲詢問此專案小組有多少人，周民淦說，有5位到6位。林俊憲表示，怎麼可能用5人去救5000人，一定要增加人力；周民淦回應，會考慮增加專案小組人手。（編輯：黃國倫）1110811