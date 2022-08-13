立陶宛官員訪台遭中國制裁 外交部批匪夷所思

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（中央社記者游凱翔台北13日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅訪台後，中國隨即實施制裁。外交部今天表示，中國如此毫無理由根據，罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復，令人匪夷所思，對此予以嚴厲譴責。

外交部下午發布新聞稿表示，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日至11日率團訪台，中國政府12日宣布對愛格涅實施制裁，另暫停與立陶宛的國際道路運輸合作。

外交部強調，中國政府如此毫無理由根據，罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性報復，令人匪夷所思，更是暴露其無視國際民主秩序規則的霸凌行徑，外交部給予嚴厲譴責，同時重申台灣對於立陶宛政府及人民堅定不移的友誼及鼎力支持。

外交部指出，愛格涅率電動巴士企業代表訪台，強化航港海運、空運、5G應用、運輸智慧及電動車領域合作，並商議開闢定期航線，嘉惠兩國人民，中國政府官網竟誣指愛格涅「竄訪」台灣是「惡劣挑釁行徑」，損害中國主權和領土完整，根本是一派胡言。

外交部也說明，立國交通部長史固笛（Marius Skuodis）已於同日發文，嚴正指出中國政府制裁是非法行動，並強調將持續與台灣發展關係。

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外交部強調，台灣與立陶宛關係友好，為理念契合且關係日趨緊密的堅實合作夥伴。台灣誓言持續傾力協助立國抗衡中國政府的無理蠻橫打壓，並在各項關鍵領域不斷強化台立雙邊的民主韌性，共同對抗威權勢力的無端挑釁與肆意橫行，齊心守護民主自由的共享價值。

外交部呼籲，國際民主夥伴團結一致，切莫姑息沉默，應同聲譴責撻伐中國政府暴行，堅毅對抗威權主義的野心擴張，維護以規則為基礎的國際秩序，確保世界的和平穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1110813