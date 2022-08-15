更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
BA.5疫情最快2週後升溫 高推估每天6萬例確診
首頁 / 政治

慶祝日台協會成立50週年 台日水果夏祭週六登場

2022/8/15 15:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）為歡慶日本台灣交流協會成立50週年，日台交流協會週六將在台北市凱達格蘭大道舉辦「台日水果夏祭」活動，現場將設有66個攤位推廣水果農產品，也將邀請樂團與劇團演出，以水果拉近台日彼此距離。

日本台灣交流協會表示，2022年適逢日本台灣交流協會成立50週年，日台交流與友情也即將踏入下個半世紀。尤其這幾年，海島厝邊屢屢互助克服了各種考驗，日台之間的友情也變得更加堅定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

日本台灣交流協會表示，在無法碰面的狀況下，能夠更加拉近日台知心的象徵性吉祥物，就是水果。日本果農期待將高品質的夏季水果與很久沒見面的海島厝邊分享，撫慰台灣朋友們的「思日」之心，台灣也準備多樣水果，要讓日本朋友們感受到「水果王國」難以招架的熱情。

日本台灣交流協會表示，週六即將在凱達格蘭大道上舉辦「台日水果夏祭」活動，希望台日民眾能一同認識並體驗雙方夏季水果的甜美滋味，讓台日夏季水果在口中互相切磋、融合，更加甜蜜日台友情。（編輯：蘇志宗）1110815

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族