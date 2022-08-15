慶祝日台協會成立50週年 台日水果夏祭週六登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）為歡慶日本台灣交流協會成立50週年，日台交流協會週六將在台北市凱達格蘭大道舉辦「台日水果夏祭」活動，現場將設有66個攤位推廣水果農產品，也將邀請樂團與劇團演出，以水果拉近台日彼此距離。

日本台灣交流協會表示，2022年適逢日本台灣交流協會成立50週年，日台交流與友情也即將踏入下個半世紀。尤其這幾年，海島厝邊屢屢互助克服了各種考驗，日台之間的友情也變得更加堅定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本台灣交流協會表示，在無法碰面的狀況下，能夠更加拉近日台知心的象徵性吉祥物，就是水果。日本果農期待將高品質的夏季水果與很久沒見面的海島厝邊分享，撫慰台灣朋友們的「思日」之心，台灣也準備多樣水果，要讓日本朋友們感受到「水果王國」難以招架的熱情。

日本台灣交流協會表示，週六即將在凱達格蘭大道上舉辦「台日水果夏祭」活動，希望台日民眾能一同認識並體驗雙方夏季水果的甜美滋味，讓台日夏季水果在口中互相切磋、融合，更加甜蜜日台友情。（編輯：蘇志宗）1110815