美參議員馬基訪團曾會見討論供應鏈 台積電不評論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹16日電）美國聯邦參議員馬基總結2天訪台行程，他說訪問團會見總統蔡英文及台積電代表，談論台海現狀及供應鏈等議題。台積電態度低調，對此並未評論回應。

民主黨籍參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日至15日率領跨黨派國會訪問團訪台，馬基離台後發布新聞稿，總結2天訪台行程。他說訪團會見總統蔡英文及台積電代表，談論台海現狀、供應鏈等議題，美國須助台抵抗脅迫，美台也應合作避免台海衝突及誤算。

馬基在新聞稿中指出，訪團與台積電代表會面，談論建立夥伴關係，以改善美國半導體供應鏈及投資。台積電態度低調，今天對此未予評論回應。

因應客戶需求，台積電在美國亞利桑那州投資設置5奈米廠，目前建廠進展順利，將如期於2024年量產，第1期月產能2萬片。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣，台積電創辦人張忠謀與台積電董事長劉德音出席歡迎午宴，一起和裴洛西共進午餐。（編輯：郭無患）1110816