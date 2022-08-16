花蓮原民青年赴柬埔寨遇害 伍麗華譴責人口販運

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民眾遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，立委伍麗華（中）接獲逾20件陳情，其中1名已遇害的花蓮原民青年，遺體在當地被火化，家屬傷心欲絕。伍麗華呼籲，要譴責的是犯罪組織人口販運集團。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）民眾遭誘騙赴柬埔寨事件頻傳，立委伍麗華接獲逾20件陳情，其中1名已遇害的花蓮原民青年，他曾發給好友一句「你不要來」，遺體在當地被火化，家屬傷心欲絕。

民進黨立委周春米、伍麗華今天召開記者會呼籲成立跨國機制、拯救受困國人、打擊人蛇詐騙、拯救國人安全。

伍麗華會中透露，1名花蓮原民青年6月前往柬埔寨，家人7月向她陳情，結果8月5日接到消息，被害人已在1日死亡，家屬當然覺得死因不單純，當地有傳來說他喝毒酒、有的說他吸毒過量，但給的照片只有脖子以上，強烈懷疑器官被摘除，屍體後來就地火化。

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伍麗華哽咽說，這名受害的花蓮青年被強迫誘騙其他人到柬埔寨時，雖然照寫好的招人腳本，但他不忍心好友受騙，也許旁邊有人架槍、有人電擊，最後一刻疑似無法昧著良心，發給好友一句「你不要來」，結果朋友沒有去，「可是他自己也回不來了」。

伍麗華呼籲，不要再逼這些孩子了，每個孩子都是受害者，要譴責的是犯罪組織人口販運集團，因為他們用錢買人，會把他們強迫榨乾到最後把錢賺回來，要不付贖金，不然騙更多人來，否則不可能輕易放人。（編輯：郭諭儒）1110816