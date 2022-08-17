搶攻青年選票 陳時中、蔣萬安隔空交火

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（中央社記者葉素萍台北17日電）18歲公民權修憲複決將合併九合一選舉投票，蔣萬安競選辦公室今質疑對手陳時中要求北漂的染疫大學生「自己照顧自己」，是把年輕人當成「次等公民」。民進黨台北市長參選人陳時中說「絕對沒有」，反擊蔣萬安競辦這樣切割很不好。

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天向對手陳時中提出三點質問，第一，擔任指揮官期間讓大學生淪為疫苗孤兒，第二，要求北漂的染疫大學生「自己照顧自己」，以及是否支持「國內不在籍投票」，請陳時中就此三件事說明，否則就是表面上力挺年輕人爭取公民權，實際上卻把年輕人當成「次等公民」。

民進黨新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中今天出席民進黨中央舉辦的「民主前進挺18」支持18歲公民權宣誓記者會，兩人在會後接受媒體聯訪。

陳時中說，他絕對沒有把大學生或北漂大學生當成次等公民，蔣萬安競辦用這樣切割，很不好 ；他講得出來對年輕人的具體政見與中心思想，「蔣萬安對於18歲公民權的態度如何？這不只有一個投票的動作，我們支持的是政治自主權」。

媒體問到，林智堅的論文事件，是否讓民進黨流失年輕人支持度。陳時中說，選舉風雨不斷，要參與政治的人就是面對它、處理它，一件件來。

林佳龍則說，論文事件已告一段落，林智堅選擇退選、到論文戰場捍衛，讓選舉的戰場更單純，民調是先前民意的反應，隨著事情發展，進入到對城市發展、公共政策討論。

林佳龍表示，這次論文事件讓大家看到，大家會檢驗候選人，但城市發展腳步不能停，現在全台灣可以更聚焦在城市發展的公共政策與政見，作為選民投票依據。

新北市長侯友宜今天正式被國民黨提名為新北市長參選人，林佳龍說，恭喜侯友宜被國民黨提名，但同時侯友宜也會開始被檢驗。政治人物要為自己負責任，事情一體兩面，有時不沾鍋，但也會沒有自己的態度；社會關心的議題，侯友宜無所迴避，包括會不會中途落跑，必須與社會講清楚。

林佳龍說，他自己有簽署不落跑聲明，若當選新北市長，一定做滿4年，目前侯友宜不承諾，也就是說可能半途落跑，呼籲新北市民投票給有承諾任期4年的參選人，用選票表達對政治人物的態度。（編輯：黃國倫）1110817