台日特色水果匯集總統府前 泉裕泰：連結雙方友情

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（中央社記者游凱翔台北20日電）「台日水果夏祭」今天下午在凱達格蘭大道舉辦，現場匯集台日特色水果，日台協會台北事務所代表泉裕泰指出，台灣朋友很了解日本水果，講究程度完全不輸日本民眾，水果就是連結台日民眾的象徵。

日本台灣交流協會下午在總統府前凱達格蘭大道舉行「台日水果夏祭」，現場共聚集近四十個攤商，匯集台日雙方特色水果及相關製品，同時也有台日藝人接力演出，包括和太鼓熊組、漫才少爺、津輕三味線台灣廣原會、曾健裕kenyu沖繩三線、八得力樂團、台北市南港區玉成國民小學龍獅隊及孩子王劇團輪番上陣炒熱氣氛。

泉裕泰、外交部長吳釗燮、行政院農委會主委陳吉仲、台灣日本關係協會長蘇嘉全、中華文化總會副會長江春男等人出席，並手持台日水果籃象徵台日友誼，為活動揭開序幕。

陳吉仲表示，這次活動藉「水果會友」，以促進台日交流及穩固台日雙方友誼，請日本好朋友及台灣民眾把握嚐鮮時機，一起品嚐今夏最甜蜜的水果，以具體行動表示對台日兩國優質果品的支持。

泉裕泰指出，台灣朋友很了解日本水果，講究的程度完全不輸給日本民眾，因此水果就是連結台日民眾的象徵之一。他就任後立志要舉辦一個以水果為主題的日台友情活動，盼夏天的滋味能帶給大家難忘的美好回憶；此外，泉裕泰也感謝文化總會，因為從去年的311十周年，到今年日台協會的50周年紀念，一系列日台友情活動最重要的夥伴就是文化總會。

被問到中共近期在台灣周邊海域軍事演習，並實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈，其中有5枚飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），泉裕泰也打趣，「如果他們的飛彈是水果就好了」。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣，泉裕泰會後受訪對此表示，日本的議員如同其他國家的議員將陸續會來到台灣，「我看台灣和其他國家交流愈來愈發展，非常恭喜的事情」。

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日台交流協會表示，協會成立將邁入50週年，「台日水果夏祭」更具代表意義，共同主辦的文化總會，致力發展台灣文化，除了讓台灣被國際看見，更透過文化大力推動與各國交流、促進友好互動，因為疫情導致訪日困難時，在台主辦、協辦多場日本相關活動，對於深化台日關係貢獻卓越，因此獲頒日本外務大臣表彰。

江春男表示，全球疫情嚴峻之時，兩國政府和人民之間因為口罩和疫苗的互助合作，加深患難見真情友誼，今年台灣和日本的水果及周邊產品，一起展現出兩國農產的用心及實力，更蘊含兩國民眾對彼此的思念，讓台日友情更加甜蜜。（編輯：郭無患）1110820