花東鐵路雙軌電氣化 蔡總統：實現行的正義

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總統蔡英文（右3）21日在交通部和鐵道局、台鐵局等相關單位的陪同下，到台東視察花東鐵路雙軌電氣化工程。中央社記者盧太城台東攝 111年8月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）總統蔡英文今天視察花東鐵路。蔡總統表示，花東鐵路雙軌電氣化，從無到一一實現，證明立委劉櫂豪和交通部對東部民眾「行的正義」的重視。

蔡總統今天在交通部和鐵道局、台鐵局，以及立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷的陪同下，到台東視察花東鐵路雙軌電氣化工程。

鐵道局在簡報中表示，花東鐵路雙軌電氣化計畫將在今年底陸續發包，預計民國112年開工，目標在116年10月全線通車，完成後可望提升鐵路運輸效率。

全線雙軌化效益，花東間的運輸容量可由原本每小時單向2至3班列車提升為7至8班，滿足旅運需求；城際及區間列車班距可縮減至30分鐘內，以及雙向列車各自運行，上、下行互不干擾，減少等待交會列車時間12分至45分等。

劉櫂豪進一步說明，台東和花蓮間雙軌電氣化才能大幅提高運能，完工後粗估台北、台東間單趟可開到40班以上甚至更高，也就是現在的4倍多，可大幅度甚至完全解決台北、台東間一票難求問題，這是台東人很關心的一項建設。

蔡總統致詞表示，民進黨內有個潛規則，在立法院交通委員會的委員優先讓東部地區立委，這樣才能和交通部一起努力改善花東交通問題，東部交通是民眾最重視問題，不僅要安全，還要解決一票難求的痛苦，也因此花東交通是施政重點，實踐行的正義的重中之重。

蔡總統說，未來花東鐵路雙軌化後，不論是遊客或商務客，到訪台東都變得更方便，年輕學子也更方便返鄉；對於觀光產業，以及區域和城鄉的均衡發展，都會有很大幫助。

蔡總統指出，感謝這幾年劉櫂豪對台東交通建設的支持和努力，尤其是花東鐵路雙軌電氣化，從無到一一實現，證明劉櫂豪和交通部對於台東民眾行的正義的重視。（編輯：陳仁華）1110821