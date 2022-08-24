促進日台相互理解 歷史學者李永熾獲頒旭日中綬章

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）日本駐台代表泉裕泰今天代表日本政府轉贈「旭日中綬章」給台大歷史系退休教授李永熾，表彰他在台灣發展日本近代史研究，以及促進日台間相互理解的卓越貢獻。

日本政府4月公布2022年春季外國人敘勳的受勳名單，台灣有前亞東關係協會長陳鴻基、前台大教授李永熾及鼎三國際企業會長林定三等三人獲獎。日本台灣交流協會今天舉行李永熾贈勳儀式。

泉裕泰致詞時表示，李永熾出生於1939年，在1950年代台大在學期間即開始自學日文，1960年代後期到東京大學研究所留學，返台後，以當時唯一的日本史專家身分在台大任教，在日本近代史研究領域培育許多後輩，且發表多篇文章，並翻譯日本學術書籍、純文學、通俗文學等。

泉裕泰表示，從以川端康成等為代表的正統純文學，到西村京太郎等風靡日本的大眾文學，經由李永熾介紹而讓台灣人廣為知曉的日本文學作品不計其數。

泉裕泰說，李永熾留日時期，以現今相親相愛的日台關係來看是完全無法想像的，日本國內對台灣的認識還非常淺薄，在那樣嚴峻環境中，想必李永熾留學期間也經歷過無數的委屈痛苦。他僅代表日本，向即便困難仍咬緊牙關堅持信念勤奮，且返台後也獨自認真注視、研究日本的李永熾，表達由衷感謝。若此勳章能為李永熾長年誠實的人生態度帶來一點回報，他會非常高興。

泉裕泰表示，聽說31日是李永熾與夫人結婚52週年紀念日，他拜讀了李永熾口述記錄「邊緣的自由人」。在被李永熾硬頸精神的生命態度深深感動的同時，溫馨和樂的家族相片也讓他留下了深刻印象。

李永熾發表感言時表示，他站在這裡受勳很意外，因為研究日本是他做為學術人的本分工作。想不到因緣既會，竟能因他寫的這本回憶錄而蒙日本政府關注，授予如此尊貴的紋章，他非常感謝，也覺得無上榮耀。

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李永熾說，得知獲此榮耀時，不禁想起50年前（1960年代）剛踏上日本國土不久，遇到日本歷史學家大塚久雄，經此認識了德國社會學家韋伯（Max Weber），他也遇到了日本政治學家丸山真男，主張要有強韌的主體性，不要隨波逐流，以及不管個體或社會都必須有自由，才會有真正的民主。

李永熾說，雖然他們已做古，他仍想利用這個機會，向他們及回憶錄中列舉的日本學者表達最深的謝意。（編輯：蘇龍麒）1110824