外交部：中國軍演期間 未接獲東南亞國家洽談撤僑

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部亞東太平洋司長周民淦今天表示，中國4日對台發動軍演以來，確有部分東南亞駐台官員私下關切情勢發展，但他沒有接到任何東南亞國家官員表達要討論撤僑的問題。

外交部今天舉行例行記者會，周民淦指出，從中國8月4日對台軍演以來，確實有部分東南亞國家的駐台官員私下、非正式向亞太司人員表達關切情勢發展，但不包括向他本人關切。

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周民淦表示，針對中國軍演，外交部曾數次邀請相關國家駐台官員來外交部聽取台灣對情勢的簡報分析，台灣駐東南亞各國館長也透過多種方式，跟駐在國進行溝通說明台灣的立場，例如投書媒體、 接受訪問，拜會外交部高層官員、重要智庫、有影響力的學者等。

周民淦表示，外交部透過各種管道，說明中國想透過軍演改變台海區域現狀的企圖，以及這次軍演嚴重破壞台海與區域和平穩定，呼籲東南亞國家共同譴責中國非理性軍事挑釁，共同遏止威權主義擴張，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛亞太區域的自由開放與台海現狀。（編輯：蘇志宗）1110825