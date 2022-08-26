吳澤成：未修法延長臨時建物使用期限 藍營張冠李戴

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院政務委員兼工程會主委吳澤成今天表示，代理宜蘭縣長時並未修改「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」，延長臨時建物使用期限，而是宜蘭縣長林姿妙民國108年時修訂，藍營相關說法張冠李戴。

工程會晚間發布新聞稿指出，國民黨宜蘭縣議會黨團昨天就宜蘭地檢署起訴林姿妙起訴書內容，指稱吳澤成代理縣長期間，著手修改「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」，將使用期限從1年延長為3年。

工程會說，吳澤成為此發出聲明表示，這是張冠李戴，與事實不符，深表遺憾。

吳澤成聲明指出，「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」在99年2月9日發布，他106年7月代理縣長期間預告修正該辦法，其修法內容並未包括「延長使用期限」。

他說，當時修法是為鼓勵資源循環利用，在不影響建築物安全情況下，將設置於建築基地外的房屋銷售展示屋、接待所，於使用期限屆滿前，由建築物起造人委由專業人員檢查簽證後，重新申請許可，且該預告草案並未完成法制作業程序。

吳澤成說，「延長使用期限」是林姿妙108年9月任內重新預告修正，將使用期限1年修改為最長3年、延長使用許可2次為限等規定，並於同年10月發布施行。

吳澤成表示，修法延長臨時建物使用期限與他無關，國民黨宜蘭縣議會黨團未詳查事實，張冠李戴，並以不實陳述、製作圖卡轉傳是枉顧事實，深表遺憾。（編輯：蘇志宗）1110826