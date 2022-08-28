前立委張慶惠逝世 蔡總統：接棒傳承捍衛民主使命

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（中央社記者葉素萍台北28日電）前立法委員張慶惠日前因胰臟癌在睡夢中離世，享壽80歲；總統蔡英文今天說，昨天下午，她來到張慶惠的靈前致意，「謝謝慶惠姐，雖然妳離開了大家，但捍衛民主自由的使命，我們會一棒一棒傳承下去。」

蔡總統今天透過臉書表示，幾天前，張慶惠離開了大家。昨天下午，她來到張慶惠靈前致意，也為近日飽受不實報導抹黑的張慶惠的女兒魏筠打氣。

蔡總統指出，她跟魏筠說，張慶惠不只是一位堅毅的台灣女性，也是多年的戰友。對於張慶惠的離開，大家都很不捨；而更難過的是，張慶惠的先生、「大魏」魏廷朝，在離開這麼多年後，竟然還被不實訊息的抹黑。

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蔡總統說，58年前，魏廷朝與謝聰敏、彭明敏共同起草「台灣自救運動宣言」，從此三進黑牢，共被關押17餘年。魏廷朝入獄時期，張慶惠飽受威權政府打壓，承擔苦難，仍獨力將兩名子女扶養長大，並投入黨外民主運動。

蔡總統表示，終其一生，大魏跟慶惠姐，都為民主努力奮鬥，兩人為了台灣民主，犧牲了自由、青春與家庭，付出了全部的人生。「謝謝慶惠姐，雖然妳離開了大家，但捍衛民主自由的使命，我們會一棒一棒傳承下去。」（編輯：蘇志宗）1110828