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美國亞利桑納州長訪台 將晉見蔡總統

2022/8/30 18:40（8/30 19:24 更新）
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美國亞利桑納州州長杜希8月30日至9月1日率團訪問台灣。（圖取自facebook.com/dougducey）
美國亞利桑納州州長杜希8月30日至9月1日率團訪問台灣。（圖取自facebook.com/dougducey）
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（中央社記者黃雅詩台北30日電）美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）今天至9月1日率團訪問台灣，訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮。日前印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪台，杜希是8月第2位訪台的美國州長。

外交部今天發布新聞稿指出，訪團另將參加由經濟部及外貿協會共同主辦的「美國商機日」活動，及會晤半導體業者及設有半導體學院的大學代表，以深化雙方在高科技產業及相關領域產學的合作與交流。外交部對杜希州長率團來訪表達誠摯歡迎。

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外交部指出，亞利桑納州與台灣經貿關係密切，台灣有超過百家企業在亞利桑納州進行投資，主要從事半導體、航太、電子零組件、電腦設備及相關服務業。

外交部表示，杜希本次來訪，是繼印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）8月間訪問台灣之後，第2位美國州長訪台，相信此行能進一步提升台灣與亞利桑納州的各項合作機會，並深化台美互惠互利的夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1110830

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