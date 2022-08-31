S2O潑水音樂祭退費爭議 文化部：9/5跨部會協調

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S2O Taiwan潑水音樂祭因出席藝人異動並公告不開放退費惹議。文化部表示，9月5日將進行跨部會協調，討論優先處理爭議款項。（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）

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（中央社記者王揚宇台北31日電）針對S2O潑水音樂祭藝人異動，民進黨立委何志偉今天表示，許多民眾感覺被騙，呼籲政府相關單位協助保護消費者權益。文化部則表示，9月5日將進行跨部會協調，討論優先處理爭議款項。

斯邦奈公司8月27日、8月28日主辦S2O Taiwan潑水音樂祭活動，主辦單位演出前才公告部分國外藝人無法來台，不過活動照常舉行，引發批評。斯邦奈公司負責人26日在臉書開直播說，6月就試圖申請防疫泡泡專案，但被告知7月就會變成0+7方案，又找了許多立委陳情都沒結果，更稱要對文化部提告。

何志偉今天與陳情人海蒂召開記者會，說明這起爭議。

海蒂說，8月3日以新台幣3400元購票，直到8月26日發現支持的藝人CL無法出席，因此她沒去參加活動，活動前也多次打電話給主辦單位想退票，但沒有獲得回應，希望主辦單位能夠全額退票。

何志偉指出，詐騙是國恥，而從S2O Taiwan潑水音樂祭活動爭議看來，這難道是新興詐騙手法，尤其主辦單位為規避法律責任，甩鍋給文化部，這真的很可惡。

文化部影視及流行音樂發展司專門委員陳宜靜指出，基於輔導產業的立場，希望活動能完整演出，在活動公開後，文化部已於8月18日、19日、23日、24日多次提醒主辦單位，但主辦單位24日晚上近8時才送件專案申請及相關防疫計畫，且防疫資料有許多缺漏，沒辦法轉送中央流行疫情指揮中心。

後續該如何處理，陳宜靜說，斯邦奈公司的所在地在高雄，會由台北市、高雄市消保官聯合處理，而文化部收到北市消保官的開會通知，將於9月5日與金管會等跨部會開會協調，討論能否以其他方式先處理爭議款項。

行政院消保處消保官陳瑾儀說明，截至今天早上，全台已經接到600件相關申訴案件。

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媒體詢問，如果9月5日的協調會沒有進展，是否有罰則。陳瑾儀指出，文化部有提到，9月5日將邀集業者與各主管機關共商退費機制，若有結論會公布，如果沒有進展，這屬於地方文化局權責，可做相應裁罰或看文化局如何要求業者，一切依照消費者保護法處理。

台北市政府法務局27日發布新聞資料表示，依「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容演出，主要表演人員或節目內容在預定表演前發生變動，業者需即時以適當方式公告並通知消費者，消費者在演出前可要求全額退費，未依規定通知或公告，表演結束後，消費者仍可要求全額退費。（編輯：翟思嘉）1110831