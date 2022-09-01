角逐宜蘭縣長 林姿妙、江聰淵登記參選

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國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（前中）儘管涉弊案遭起訴，1日仍在眾多支持者陪同下，前往登記參選宜蘭縣長，盼尋求連任。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年9月1日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉弊案遭起訴，她今天登記參選尋求連任。民主進步黨宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵隨後也登記參選縣長，盼藍天變綠地。

林姿妙今天登記年底宜蘭縣長選舉尋求連任，支持者包括藍營各鄉鎮長及農漁會系統代表都出席，齊聚宜蘭縣議會前力挺。

林姿妙致詞時表示，她上任3年多來戰戰兢兢，把1天當2天拚縣政，實實在在，簡單做人，認真做事，宜蘭縣數十年沒推出來的都推出來了，包含地熱發電、鐵路高架、高鐵延伸宜蘭等案。

「房子蓋一半，師傅不能換」林姿妙說，今天看到這麼多支持者的陪伴，這不但是鼓勵，更是督促，她一定會更努力、更用心為宜蘭打拚，讓大家一起「敬好宜蘭，勇敢起飛」。

「換縣長！顧宜蘭！」江聰淵隨後也在民進黨籍立法委員陳歐珀、前宜蘭縣長劉守成、前宜蘭縣代理縣長陳金德陪同下，前往宜蘭縣選舉委員會登記參選宜蘭縣第19屆縣長。

陳金德說，在民主社會，做不好就要換，林姿妙擔任縣長後無能，連辦營養午餐政策也管理不佳。

江聰淵表示，近4年沒看到宜蘭進步，深感憂心，因此決定承擔宜蘭進步的責任，提出「新宜蘭」的政策3箭。第1支箭，要打造全縣成為探索教育產業園區，整合教育、運動、休閒、健康、觀光、文化等產業。

第2支箭，要利用未來高鐵延伸宜蘭的機會，全面提升空間治理、交通運輸、智慧城市建設。

第3箭，要在好山好水的基礎上，建立永續、韌性的生活環境。（編輯：戴光育）1110901