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藍偕宣明智促揭弊者保護法立法 列優先法案

2022/9/2 12:30
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（中央社記者王揚宇台北2日電）國民黨立委葉毓蘭及聯電榮譽副董事長宣明智等人今天說，朝野各黨均提出揭弊者保護法相關草案，但獨缺行政院版，呼籲行政院盡速提出版本，國民黨團會將此法案列為新會期的優先法案。

葉毓蘭今天與宣明智、國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷，以及國立陽明交通大學教授林志潔等人召開記者會，希望加速推動揭弊者保護法的立法，並提出4大訴求。

這些訴求為，揭弊者保護法，列入優先法案；保障揭弊權益，杜絕人為介入；明定揭弊程序，避免濫訴操弄；轉化揭弊角色，提升政府效能。

葉毓蘭說，去年造成49名民眾罹難的台鐵太魯閣號交通事故，不論是在公或私部門，能夠有揭弊者來舉發「借牌」等問題，是否就能夠避免出現如此重大公安事件，避免民眾罹難。

針對揭弊者保護法相關立法過程，葉毓蘭指出，廉政署自民國101年開始研議至今已逾10年，政府的版本仍止步在行政院裡，目前朝野立委共提出12個版本。

葉毓蘭說，揭弊者保護法或許不是萬靈丹，但卻能減少政府與民間單位可能存在的弊端，是促使政府更加廉潔與效能，讓企業與國家朝正向發展的重要法律。

李德維指出，國民黨團會把揭弊者保護法列為黨團新會期的優先法案，努力推動揭弊者保護法的立法工作。

曾捐新台幣1000萬元支持向陽基金會推動揭弊的宣明智說，目前收到23件申請案，當中有重大事項能揭弊，但礙於現今法令，揭弊者無法得到適當保護，因此他們不敢站出來。

宣明智表示，從這些個案中看到，現今體制有非常多問題；涉及弊案時難免會牽涉承辦人員，他們為了要自保，很難完全配合調查，證據就很難找出，因此唯有讓揭弊者、內部人士提供資訊，才能得到司法上要的證據。

林志潔說，台灣要推動吹哨者保護法有兩大先天困難，一個是在華人社會中，對於組織忠誠跟對組織領導人忠誠，往往不易區分，私部門推動吹哨者上有困難。

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林志潔指出，另一個則是台灣經歷比較長的戒嚴時期，民眾對於吹哨者保護法、科技偵查法等法律，會讓人感覺政府可能會利用保護影響言論自由等，往往擔憂就會比較大。

林志潔指出，即使各界有不同意見，暫時無法推動吹哨者保護專法，政府還是要有作為，而她要對金管會的做法表達讚許，因為金管會沒有等專法通過，在幾年前就在金融業內稽內控辦法，要求金融業者必須設立吹哨者保護制度。（編輯：蘇志宗）1110902

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