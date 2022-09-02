澄清拿錢被搓掉 陳福海回鍋參選金門縣長

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（中央社金門縣2日電）前金門縣長陳福海今天透過幕僚登記參選縣長，並發布聲明澄清「拿了千萬被搓掉參選」傳聞，保證未來將拯救縣庫；楊鎮浯競選總部表示，楊鎮浯誠信與操守有目共賭，金門不能再走回頭路。

2022年九合一選舉候選人登記今天截止，前縣長辦公室主任何國楚上午到縣選委會，代陳福海完成參選登記，隨後發送陳福海參選聲明。

陳福海提出參選「三大願景」，分別是金門非軍事區，成為兩岸和平交流平台；協商兩岸通電，奠定金門永續發展基礎；推動兩岸通橋，達成金廈生活圈的共識；並提出「三大保證」，包括政治力不介入金酒，甄選專業團隊；年金福利不縮水，男女老幼一樣好；拯救縣府財政，4年縣庫達新台幣100億。

陳福海同時提出 「三不原則」： 不設立競選總部、不插旗及設宣傳車、 不辦動員造勢活動。

陳福海的母親6月23日辭世，陳福海表示，母喪期間，實踐「母喪百日期間不參與不評論任何政治選舉活動」的諾言，但坊間卻傳出他「已拿了幾千萬，被搓掉不會參選」的不實謠言，造成民眾誤解。

陳福海表示，原本抱持安然處之的態度，但這種近乎毀滅的傳言愈演愈烈，使得他不得不嚴肅面對；為了要金門未來變的更好，他秉持媽媽慈悲喜捨「乘願再來」的決心，參與這次金門縣長選舉。

楊鎮浯連任競選總部發言人陳向鑫接受中央社記者訪問表示，尊重縣民參選與表達不同意見的權利，楊鎮浯過去4年表現可圈可點，特別是誠信與操守有目共睹，金門不能再走回頭路，有信心打贏這場選戰。（編輯：吳協昌）1110902