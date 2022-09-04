鍾東錦登記選苗栗縣長 國民黨最快8日開考紀會處理

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，黨中央將組織中央助選團，以及召開行動中常會，到各地拉抬選情；至於苗栗縣議長鍾東錦已登記參選苗栗縣長，國民黨最快8日召開考紀會，討論鍾東錦違紀參選一事。

九合一選舉將於今年11月26日舉行投票，國民黨在苗栗縣長人選上出現分裂，國民黨提名謝福弘參選，並在9月1日辦理登記參選；堅持參選到底的鍾東錦，則在9月2日登記參選苗栗縣長，並表示參選若遭黨紀開鍘，會向黨申訴並提黨員資格存在訴訟。

據了解，國民黨最快會在9月8日召開考紀會，處理鍾東錦違紀參選一事。黨務人士今天透露，目前有通知考紀會成員要將8日的時間空下來，因此可能會在當天討論鍾東錦的案子，但是否能如期召開會議，還是要看地方黨部考紀會的處理進度而定。

國民黨也在9月2日發出新聞稿指出，九合一選舉登記告一段落後，各地方黨部彙整違紀狀況報請中央，中央黨部考紀會會最速時間開會一次處理，再報常會確認，一切按照規定作業處理，絕對公平、公正與公開。

此外，國民黨為爭取年底縣市長選舉的勝利，將比照4年前時任黨主席的吳敦義，組成中央助選團，邀請歷任主席、卸任政務官、立法委員及學者加入，將配合選區特性與議題，到各地站台助講。同時，目前中央黨部也積極規劃到各地召開行動中常會，為地方選將拉抬氣勢。

藍營輔選人士表示，助選團成員包括前主席馬英九、江啟臣、前縣市首長如前台北市長郝龍斌等都會邀請，目前組發會在進行相關的邀請、準備作業，預計9月上旬會完成，未來完成組建後，會正式向外界公布。

至於在行動中常會部分，藍營輔選人士則說，目前也是交由組發會去與各地聯繫，了解各地方的狀況與需求，未來將配合各參選人的時間，到地方上召開行動中常會，為當地的參選人造勢，拉抬選情。（編輯：林淑媛）1110904