國發會：落實性平政策綱領 增加女性決策參與

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（中央社記者賴于榛台北7日電）國發會副主委高仙桂今天表示，台灣近年來落實性別平等政策綱領，透過APEC的跨論壇與跨部門合作，提出多項計畫，鼓勵女性投入環境、能源與科技領域，增加女性決策參與機會，破除職業性別隔離。

行政院晚間發布新聞稿指出，由性平處、國發會、外交部與財團法人婦女權益促進發展基金會等公私部門代表組成的台灣代表團，今天出席由泰國主辦的APEC婦女與經濟論壇 （Women and the Economy Forum, WEF）；高仙桂擔任團長並在高階政策對話會議（HLPD）中發言。

政院說，高仙桂會中分享，台灣近年來落實性別平等政策綱領，並透過APEC的跨論壇與跨部門合作，提出多項計畫，強化女性在科技創新與數位健康醫療的發展機會，鼓勵女性投入及參與環境、能源與科技領域。

她說，這除增加女性決策參與機會，破除職業性別隔離，確保女性受益於科技發展，以提升社會、經濟與文化各層面的包容性與永續性，也與今年APEC年度主題「生物-循環-綠色經濟」模式不謀而合。

性平處表示，WEF會議今年主題關切如何透過「生物-循環-綠色經濟」模式，在疫情下促進女性經濟賦權，以提升社會、經濟與文化各層面的包容性與永續性；今年恢復實體會議後，計有包含台灣、美國、日本、紐西蘭、澳洲、菲律賓等11個經濟體的婦女與經濟相關首長親自出席。

性平處說，疫情改變許多經濟模式，出席的經濟體也表示在疫情衝擊下，數位加速轉型，應協助女性掌握經濟參與的多元機會。

性平處表示， APEC婦女與經濟政策夥伴工作小組（PPWE）透過女性創新經濟發展、智慧農業、建築業與電信產業包容性等多項計畫，鼓勵女性投入非傳統領域產業、充分發揮領導才能，為女性經濟參與突破各項障礙而努力。（編輯：趙蔚蘭）1110907