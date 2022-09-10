研究計畫爭議 鄭運鵬：張善政故意拖延不願負責

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（中央社記者葉臻桃園10日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，國民黨桃園市長參選人張善政把研究計畫爭議的說明推給保密條款，是不願意負責、故意拖延，這樣的市長候選人，沒有辦法讓市民放心。

張善政的農委會研究計畫遭指涉抄襲，張善政昨天說，會在最適當時間點舉行記者會說明，但當時合約內對宏碁股份有限公司有要求終生保密，他只能講些關鍵資訊。

鄭運鵬上午在參香行程接受媒體聯訪表示，很難想像張善政竟然推給保密條款，所有的資料、至少在媒體所公布的部分，張善政應該要可以說明；張善政抄襲商業週刊、國外文獻等，這些都是公開資訊，已經沒有任何保密問題。

鄭運鵬說，張善政用訴訟、政治語言推託，不願意負責、公開面對市民和媒體質疑，對這個研究案爭議，不是漫不經心就是故意拖延、想隱藏，影響了政府研究案的聲譽，也影響了宏碁的聲譽。

鄭運鵬也說，市民如果票投張善政，以後市政府發生問題、市民發生問題，張善政都推拖拉，認為別人在刁難、媒體故意設陷阱，這樣的市長候選人，他認為沒有辦法讓市民放心。

鄭運鵬指出，張善政說媒體用擠牙膏的方式處理這個研究案，其實張善政可以自己擠牙膏，讓大家來公評，越快、越公開越好。

桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪時也說，掩蓋不能把研究案事件消失，更不能洗白，誠實是最好的政策，要做市長要有擔當、敢面對，如果遇到問題就想要閃躲或逃脫，這不會做好市長。（編輯：方沛清）1110910