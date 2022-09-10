APEC中小企業部長會議 台灣扶助新創產業引關注

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經濟部次長陳正祺率團參加9日和10日的APEC中小企業部長會議，在會中分享台灣協助中小企業數位轉型和扶助新創產業的經驗。（代表團提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月10日

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）COVID-19疫情重創全球中小企業的發展，經濟部次長陳正祺率團參加APEC中小企業部長會議，分享台灣協助中小企業數位轉型和扶助新創產業的經驗，不少國家對和台灣交流有高度興趣。

亞太經濟合作會議（APEC）中小企業部長會議9日和10日在泰國普吉島（Phuket）登場，台灣由經濟部次長陳正祺率團與會，在會中分享台灣在疫情後如何幫助中小企業復甦的經驗。

陳正祺今天會議結束後接受中央社電話訪問表示，今年是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後APEC首度恢復實體會議，主辦國泰國提出4大主軸和開放連結平衡的理念，相較之下大企業的數位轉型較為容易，今年因此強調利用包容性的數位轉型幫助中小企業同步復甦。

陳正祺說，各會員國在會中分享的主題包括數位基礎建設；融資和債務重組，有的中小企業在疫情中資金斷鏈，政府幫助貸款展延或還不出錢的貸款集中處理；還有政府推出高影響力政策幫助中小企業。

陳正祺在2天的會議中也報告了台灣的數位轉型經驗，陳正祺說疫情雖給了挑戰但也給了轉機，讓中小企業認知到數位轉型的重要性，政府全力協助中小企業數位轉型和減少碳排放量。

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陳正祺說，除此之外，政府也幫助中小企業國際化和幫助女性創業，中小企業國際連結比較弱，因此政府提供新創園地、孵化器和加速器，歡迎新創企業和大企業的創業團隊進駐提供經驗或輔導，並透過駐外單位和駐在國的創投社群和新創產業連結，利用台灣的新創園區做基地，和國際企業團體和創投社群加強連結。

陳正祺表示，會議期間代表團和區域內會員國有正式的雙邊會談或是場邊交流，不少國家對台灣的中小企業和新創產業有興趣，希望建立連結，讓彼此的中小企業有互相訪問或進駐新創園區的機會，不排除建立制度性和機制性的合作關係。（編輯：黃自強）1110910