民進黨社群拉小英鐵粉助攻 增縣市長選將曝光度

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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文社群平台有插畫家Q版文旦彩繪、Line上點選月餅出現六都首長參選人吉祥籤詩，民進黨網路社群中心主任范綱皓說，蔡總統的Line、IG有80、90萬粉絲，透過活動操作，希望讓蔡總統鐵粉也能關注不同首長參選人。

應對年底選戰，民進黨透過Youtube節目「一碗麵的時間」、Podcast「耳朵出遊不出油」單元「地方耳Mazing」，增加參選人曝光度。

在網路節目「一碗麵的時間」，民進黨每週邀請縣市長參選人擔任「主廚」帶來特色麵食，用一碗麵的時間聊人生故事與從政理念。

苗栗縣長參選人徐定禎在節目上炒了一盤「轉虧贏3億」的客家粄條，分享他在擔任苗栗縣頭份鎮長與市長任內，翻轉頭份負債新台幣6000萬元，變結餘3億元。基隆市長參選人蔡適應則用來自基隆海港的「迷你漁夫鍋」，分享「治國如烹小鮮」。

中秋連假期間，蔡總統透過臉書、IG等社群平台發布與插畫家「喂，wei」聯名的中秋節賀圖，祝福粉絲佳節愉快。

范綱皓說，台灣的創作能量豐沛，蔡總統時常和插畫家聯名，2020年耶誕節與圖文作家「ㄇㄚˊ幾」合作推出賀圖、「小學課本的逆襲」跨年圖卡，藉此表示對台灣圖文創作者創意的肯定。

除了蔡總統的賀卡，民進黨也設計中秋祝賀網路互動，為縣市長參選人助攻。包括民進黨官方IG利用限時動態的問答互動功能，精選6則與各縣市首長參選人有關的謎題，邀請網友選出正確答案。

民進黨並設計專屬於LINE好友的「吉祥籤詩」活動，支持者只要點選不同樣貌的月餅，就可得到六都首長參選人的吉祥籤詩。

例如台北市長參選人陳時中的祝福是「全家賞月團圓中，連假不必調鬧鐘」；新北市長參選人林佳龍的祝福則有藏頭句「佳節團圓真甜蜜、龍情厚意享福氣」。

范綱皓表示，民進黨針對不同社群平台，推出不同的小遊戲，增加與選民互動，透過IG謎題，讓網友在解謎過程中，更了解各參選人的背景。

范綱皓說，蔡總統的社群支持者很多，Line、IG各有80、90萬的支持者，這些多是蔡總統的鐵粉，民進黨希望透過總統的社群平台，讓這些鐵粉也能看到縣市長參選人。

范綱皓指出，除了節慶活動設計，接下來還有各縣市連線，蔡總統都會加入，民進黨要打團體戰，每週都有不同的議題，拉抬縣市長參選人。（編輯：張良知）1110911