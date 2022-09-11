侯友宜競辦質疑不是玩真的 林佳龍籲勿假公濟私

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長侯友宜競選辦公室質疑對手中秋節放假、沒行程，沒人相信是玩真的；林佳龍回應，一天10多個行程，很多沒發新聞採訪；籲對手勿假公濟私，用市長資源來作競選活動。

侯辦執行長張其強針對媒體詢問，林佳龍在電視節目中自稱和侯友宜「輸贏在10萬票」表示，請林佳龍先讓民眾相信他是選真的。以昨天中秋節來說，侯友宜從早到晚共跑4個公開行程，反觀林佳龍一個都沒有，「還真的放假過中秋！真的是讓民眾有點錯亂，到底誰是來挑戰的？」

張其強表示，剛過世的伊麗莎白女王曾說，「I have to be seen to be believed.」（我必須被看見，才能被相信），奉勸林佳龍，真的要認真跑，多被人看見，否則沒人相信你是玩真的！

民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午出席「與新住民姊妹中秋聚會」，他接受媒體聯訪時對選舉行程問題表示，中秋連假行程排了很多，只是侯友宜把區長的行程當成競選活動，每一場都變成在搞選舉，這大可不必。

林佳龍細數中秋連假的行程表示，難道對手陣營把眼睛閉起來就當沒看到嗎，不要假公濟私，把以前不跑的行程都變成選舉行程。

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他表示，對手陣營很注意他一天跑幾個行程，「我一天都跑十多行程，只是很多行程沒有發新聞採訪」，他真的融入新北的生活，不是為選舉來跑攤，呼籲對手競選團隊堅守行政中立，不要用市長資源來作市長參選人的競選活動。

林佳龍選舉辦公室發言人李坤城表示，侯友宜到處安排市政行程，連以前是區長出席的活動都改為市長行程，然後在公務行程批評競爭對手，這難道不是假公濟私嗎？而林佳龍體恤中秋節是家人團圓的日子，僅私下拜會友人跟與家人團聚，才沒有特別安排叨擾民眾的活動。（編輯：李錫璋）1110911