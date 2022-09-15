藍點名沈榮津、薛瑞元擋疫苗 綠：請拿出證據

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（中央社記者王承中、王揚宇、賴于榛台北15日電）國民黨團今天點名行政院副院長沈榮津、衛福部長薛瑞元曾阻擋民間捐贈BNT疫苗。民進黨團副書記長林楚茵表示，政府當時就已說明沒有要阻撓，甚至還成立BNT原廠疫苗捐贈專案小組，藍營必須拿出證據。

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會回應媒體提問時指出，去年許多民間單位表達購買疫苗的意願，工商協進會是其中之一且有遞件申請，但因為未補齊原廠技術文件，無法授權。

近期民間捐贈疫苗是否遭政府阻擋成社會討論焦點，行政院發言人羅秉成日前表示，捐贈單位購買及捐贈疫苗過程，政府都全力協助，絕無任何阻擋情事。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷及立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，點名行政院副院長沈榮津、衛福部長薛瑞元阻擋民間採購疫苗捐贈，要求兩人出面說清楚講明白，並要行政院為發布假消息公開道歉。

曾銘宗表示，去年6月間，工商協進會希望捐贈250萬劑BNT疫苗，由他本人協助聯絡衛福部。去年6月15日他向衛福部國會聯絡人洽詢企業申請輸入疫苗條件及流程，17日工商協進會擬拜會時任次長的薛瑞元，衛福部國會聯絡人也證實薛瑞元知悉此事，但自18日後，薛瑞元就一直未給拜會時間。

曾銘宗指出，去年6月19日，工商協進會就接到行政院副院長沈榮津的來電，告知「不要為工商協進會找麻煩，不要為政府找麻煩」，最後整個案子胎死腹中。他要求沈榮津、薛瑞元向全民講清楚說明白，為何阻擋民間購買疫苗捐贈。

曾銘宗表示，如今政府還說沒有官員阻擋，羅秉成是政府發言人，竟公然發布假消息，要求行政院公開道歉，假設再胡亂發言，國民黨團不排除提告。本案所有聯絡過程，有時間、地點、人證及物證，政府如有不符，歡迎提告，他願負法律責任。若行政院不道歉，國民黨團將杯葛行政院長蘇貞昌在新會期的施政報告。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會。林楚茵回答媒體詢問時說，2021年6月27日的新聞都有做澄清，像是媒體報導的標題包括有「阻撓林伯豐買疫苗？蘇揆：政府都是積極協助」等。

林楚茵說，國民黨團必須拿出真正的證據，不是看到有這樣的過程，就把矛頭指向政府高層有人在擋BNT疫苗。

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林楚茵說，衛生福利部在2020年1月和德國BNT藥廠談疫苗採購，若非中國橫柴入灶，阻擋台灣買BNT疫苗的機會，根本就不會有後面需要透過民間力量，獲得BNT疫苗的過程，提醒國民黨不要遇到中國就腿軟，不要選擇性忘記。

林楚茵指出，當全球現在都在注意疫後復興之際，只有國民黨糾結在上海復星，今天國民黨團開記者會說拿到證據，但利用電腦搜尋都可以看到，政府當時就已經出面說明沒有要阻撓的意思，甚至在2021年6月18日成立BNT原廠疫苗捐贈專案小組。（編輯：蘇龍麒）1110915