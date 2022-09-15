台立經貿邁入B2C新領域 16日首度合辦立陶宛生活節

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）立陶宛駐台經貿辦事處本月啟動，外交部表示台立經貿合作將邁入新領域，從企業間採購（B2B）延伸到消費者生活層面（B2C），立陶宛與台灣16日將首度共同舉辦「立陶宛生活節」。

國際合作及經濟事務司副司長邱陳煜今天在例行記者會指出，在台立政府與民間推動下，台立在商業合作部分已取得初步成果，台立貿易商機將由企業對企業（business-to-business）延伸到企業對顧客（business-to-consumer）的新領域。

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邱陳煜表示，外交部將於16日至29日首度與立陶宛食品局、中華民國對外貿易發展協會合作，在微風超市辦理「立陶宛生活節」，預計16日在微風超市南山店辦理開幕式，並舉行立陶宛食品局與台灣食品發展協會簽署MOU（合作備忘錄）儀式。

邱陳煜表示，立陶宛生活節將藉由微風超市所有販售通路，推廣超過12家立陶宛消費生活品牌商品，並在活動期間的週末，舉辦「立陶宛式生活體驗活動」，希望藉由本次活動增加消費群對立國產品的喜愛，全面促進台立雙邊實質關係。（編輯：林淑媛）1110915