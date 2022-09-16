軍方敲定 性能提升C-130H運輸機航電系統

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（中央社記者游凱翔台北16日電）空軍目前共有19架C-130H運輸機，但因機齡達38年，性能升級的傳聞不斷，軍方人士今天證實，將分階段提升航電系統，但尚未包含增加自衛能力；空軍指出，已納入111年至115年兵力整建計畫中執行。

空軍目前共有19架C-130H運輸機及1架被稱為是「法老機」的C-130HE電戰機，但首批C-130H運輸機在民國73年服役，迄今已達到38年，軍方內部不時傳出將性能升級的傳聞。

另外，在109年的台北國防工業展上，美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司的攤位上，就展出一架次型號為J、上面印有中華民國國徽的C-130運輸機，引起外界討論。

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軍方人士下午向中央社記者證實，國防部已決定分階段進行C-130H運輸機的性能提升計畫，且優先以航電系統提升為執行項目，但尚未包含增加自我防衛能力。

空軍司令部傍晚告訴中央社記者，空軍「C-130型機性能提升案」已核定納「國軍111年至115年兵力整建計畫」中執行；而空軍各項武器籌購，均依敵情威脅與軍種作戰實際需求進行規劃，適切籌建國防武力。（編輯：林興盟）1110916