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捷克參議員德拉霍斯訪問團 晚間搭機抵台

2022/9/18 20:29（9/18 21:06 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯訪問團今天抵台，在桃機未發表談話，期間將晉見總統蔡英文，並簽署半導體、教育及文化等合作備忘錄。

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiri Drahos）訪問團應台灣邀請，18日至23日將訪台1週，訪問團搭乘土耳其航空公司TK24班機，在晚間6時3分抵達桃園國際機場，外交部由常務次長俞大㵢到場接機表達誠摯歡迎。

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外交部昨晚發布新聞稿表示，訪團成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildova）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukes）等官員及學者，為自捷克參議長維特齊（Milos Vystrcil，另譯：韋德齊）2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪，展現捷方對台灣的友好情誼與深化雙邊各項領域交流意願，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說，德拉霍斯此行將晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、拜會立法院長游錫堃及相關部會首長，並接受外交部長吳釗燮款宴；也將就半導體科技、教育及文化等領域與台灣簽訂合作備忘錄及意向書，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。（編輯：李錫璋）1110918

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捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（前排右）訪問團應台灣邀請，18日至23日將訪台1週，18日晚間6時3分搭機抵達桃園國際機場，外交部由常務次長俞大㵢（前排右2）到場接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月18日
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（前排右）訪問團應台灣邀請，18日至23日將訪台1週，18日晚間6時3分搭機抵達桃園國際機場，外交部由常務次長俞大㵢（前排右2）到場接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月18日
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯訪問團18日晚間搭機抵台，訪台期間將晉見總統蔡英文，並簽署半導體、教育及文化等合作備忘錄。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月18日
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯訪問團18日晚間搭機抵台，訪台期間將晉見總統蔡英文，並簽署半導體、教育及文化等合作備忘錄。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月18日
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