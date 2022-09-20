駐美副代表王良玉籲聯合國正視台灣被排除問題

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（中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電）聯合國大會在紐約登場，駐美副代表王良玉今天呼籲，希望聯合國體系正視台灣長期被排除在外的問題，真正採取行動予以解決，台灣會持續與理念相近國家溝通，共同擬定策略。

第77屆聯合國大會13日開議，王良玉今天在聯大總辯論前夕召開記者會，說明台灣爭取參與聯合國目標。

王良玉表示，各國對中國片面改變台海現狀的作法，有越來越高的關切。除了在政治上施壓、採取灰色地帶脅迫動作外，北京也企圖用國際法、國際組織管道，排除台灣在國際組織參與的可能性，去合理化他們對台灣訴求的作為。

王良玉舉例，北京在越來越多場合、聲明或對外論述內，會特別提到聯大第2758號決議，把決議跟他們所謂「一中原則」做掛鉤。

為予以反制，王良玉指出，台灣近幾年特別加強對各界的說明，強調決議只解決中華人民共和國在聯合國代表權問題，沒有觸及台灣參與。過去一年努力看到成效，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明，明確呼籲理念相近國家支持台灣有意義國際參與。

王良玉說，中國試圖把所謂「習思想」或自身倡議，放到聯合國內及區域議題上，讓越來越多國家注意到，北京想要改變或挑戰以規則為基礎的國際秩序；因此不只是關於台灣國際參與，現在也有蠻多對於聯合國該如何改革的討論。

她表示，在這樣大環境架構下，相信不論是友邦或是理念相近國家，對台灣國際參與議題的認知與理解程度，都會越來越高。

針對未來推案重點，王良玉說，近幾年來，因為中國增加在國際組織裡面的壓力，台灣包括民眾或媒體要去聯合國參訪、參加會議活動或採訪相關新聞，都一直遭遇相當大的困難；隨著國際組織恢復越來越多實體會議，這一塊是台灣希望能推動、改善的重點。

她表示，相信這個切入點可以獲得理念相近國家認同，國際社會都理解台灣在很多實質議題上，不管是公衛、航空安全還是聯合國永續發展目標，都有很多可以貢獻的地方。

王良玉指出，另一個推案重點，則是希望聯合國體系能夠正視台灣長期被排除在外的議題，能夠真正採取行動、解決問題；台灣方面會採取比較務實的作法，持續跟理念相近國家溝通，設定合理目標，相互協調策略。

至於美國是否計劃在本屆聯大為台灣執言，王良玉說，台灣一直就國際參與議題跟美國溝通，近期在公開活動、相關聲明或談到國際參與的國會聽證會，美國官員都會明確表達支持台灣有意義參與國際組織。

她強調：「我相信（美國）這樣子的持續表達，對於其他理念相近國家會有示範作用，所以我們也期盼能夠看到有更多理念相近國家，採取更具體的動作來支持我們的參與。」（編輯：林憬屏）1110920