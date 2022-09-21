拜登稱願協防台灣 薛瑞福：說出自己想法

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美國總統拜登日前再度表態願意協防台灣。前美國國防部印太助理部長薛瑞福20日參加研討會指出，在4次之後，很難說他不是這麼想，「有時總統會說出自己想法，不管幕僚多想收回」。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年9月21日

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國總統拜登日前再度表態願意協防台灣。前美國國防部印太助理部長薛瑞福指出，4度公開表態之後，很難說他不是這麼想，「有時總統會說出自己想法，不管幕僚多想收回」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）18日播出拜登（Joe Biden）專訪。他在被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣時果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

主持人為求確認追問道，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」

這是拜登上任以來，第4度公開表態如果台灣遭受中國攻擊，美軍願意協防台灣，也再次引發外界關注美國的台灣政策是否作出調整。

美國聯邦眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）今天出席夏威夷智庫東西中心（East-West Center）探討美台緊密夥伴關係研討會後接受媒體訪問時表示，他支持拜登的說法，清楚表達如果中華人民共和國對台灣採取軍事行動，美國會協助台灣、保護台灣，還要讓台灣做好準備。

薛瑞福（Randall Schriver）則指出，在4次之後，很難說他沒有這樣的意思或感受，考量他在擔任參議員時，表決支持「台灣關係法」，並長期觀察兩岸發展。「有時總統會說出自己的想法，不管幕僚多想收回」。

在拜登第4度表態協防台灣後，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在白宮媒體簡報指出，正如拜登在訪問中所說，美方持續支持一中政策、反對片面改變現狀，並支持台海穩定和平。

他表示，拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾，「他（指拜登）十分清楚且毫不含糊地強調並重申一中政策」。蘇利文強調，當美國總統想要宣示政策改變時，「他就會這樣做。但他（指拜登）沒有」。

至於美國是否要調整一中政策，薛瑞福則認為不太可行。他指出，美國的一中政策是雙邊承諾，其中涉及中國方面的承諾，且中方也不會對和平解決台灣議題感興趣，所以調整不太可行。

他指出，在一中政策框架內，美國對台灣還有可行空間。他不確定是否需要調整一中政策，但考量中國的行為與無視自己的承諾，一中政策意義正在式微。（編輯：林憬屏）1110921