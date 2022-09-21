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國民黨指TVBS移頻案事涉言論自由 NCC：依規定審議

2022/9/21 13:10
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（中央社記者劉冠廷、蘇思云台北21日電）有關系統業者申請TVBS新聞台移頻換「鏡電視」一案，國民黨今天向NCC呼籲，反對粗暴移頻、反對變相關台、不可強推數位中介法等要求；強調移頻、關台事涉言論自由，絕對不容侵犯。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗對此回應，針對頻道異動，NCC都依法定程序審議，不會持特定立場。本案後續會綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益4個面向，並依相關規定審議。

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請鏡電視上架55頻位，引發關注。國家通訊傳播委員會（NCC）19日回應，NCC對頻道異動都依法定程序審議，不會持特定立場。

國民黨今天上午召開記者會，文傳會主委洪孟楷說，系統業者認為只是純粹商業考量，但若只是商業考量，閱聽大眾權益在哪，TVBS新聞台是國內收視率客觀指標最高的新聞頻道，系統台能為純粹的商業考量，犧牲閱聽大眾權益嗎，NCC避無可避，一定要回應。

洪孟楷表示，國民黨要向NCC提出3點要求，包括反對粗暴移頻，堅守原則、不可雙標；反變相關台，新聞言論自由、不可一錯再錯；以及數位中介惡法，全民反彈、不可強推；移頻、關台事涉言論自由，絕對不容侵犯，相關審議也都有法定程序。

曾在TVBS擔任主播的國民黨台北市議員鍾沛君說，擔心發生寒蟬效應，民進黨總是一手紅蘿蔔、一手棍子，上次棍子打中天後，紅蘿蔔給華視，這次顯然拿起棍子對向TVBS，紅蘿蔔要給鏡新聞。NCC罔顧的不只是TVBS的權益，更是全民的收視權，相信大家都不會坐視。

另一位也曾擔任過新聞主播的國民黨新北市議員參選人戴湘儀表示，呼籲政府別讓台灣成為國際笑話，別讓台灣新聞自由受到如此威脅。從中天關台開始，政府立場已有所傾斜，NCC應要捍衛媒體的評論自由，而非僅維護特定立場媒體。（編輯：蘇志宗）1110921

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