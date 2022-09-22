調查恩恩案約詢劉和然 監委：許多問題待釐清

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委調查「恩恩案」，新北市副市長劉和然已到監院說明。監院人士今天說，沒有特別指名要誰來，20日才知道劉和然要來，調查是機密進行，不要太政治化。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。民主進步黨新北市議員張志豪、何博文向監察院陳情，監察委員趙永清、葉大華立案調查「恩恩案」。

劉和然今天證實，昨天已代表新北市政府前往監察院說明「恩恩案」送醫過程。第一線值勤與接獲報案聯繫送醫相關衛生局人員、中和衛生所人員，也已接受約詢。

監院知情人士下午向中央社記者表示，因為監察院沒有指明要誰來，20日傍晚才接獲新北市府訊息說哪些人要來，昨天有很多單位陪劉和然到監察院說明，但因為是機密進行，監院沒有對外說明細節，有些報導都是不正確的。

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監院人士表示，案件還在調查中，因為有點敏感，外界故意做文章，選舉到了，大家政治性猜測比較多；還有很多問題要再釐清，也需要各單位答覆，從醫學界、通報環節、中央到地方，以及新北、台北、基隆、桃園等，在處理流程上有調查、比較。

監院人士說，不要太政治化去看這個案件，這是第一起兒童染疫後引發急性腦膜炎病例，後來引起大家注意，才有很多檢討、改進措施。（編輯：謝佳珍）1110922