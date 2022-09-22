蔡其昌提台中十大建設 推百公里捷運計畫

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（中央社記者蘇木春台中22日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，他提出台中十大建設政見，最重要的就是捷運路網，他承諾捷運藍線4年內一定動工，另外4條路線通過可行性評估，打造台中百公里捷運計畫。

蔡其昌今天在台中捷運綠線市政府站旁，出席「百公里捷運計畫」行動市長政策記者會，多名地方民代與居民出席力挺。

蔡其昌會中表示，日前遠見雜誌做了全台縣市首長評比，在8項指標中，台中明顯就是後段班，天下雜誌所做的市政滿意度調查，台中排名同樣是後段班；台中的條件良好，但是城市分數卻是吊車尾，所以他提出台中十大建設政見，其中最重要的就是捷運路網。

蔡其昌指出，4年來台中的捷運與各項建設停滯不前，高雄捷運黃線通過可行性評估後，高雄市政府312天就將綜合規劃送至中央審查，台中卻等到現任市長盧秀燕上任800多天才送出綜合規劃，高雄捷運黃線綜合規劃現已通過審查，而台中捷運藍線綜合規劃為什麼過了18個月還未通過？

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蔡其昌強調，未來他若擔任市長，承諾捷運藍線4年內一定動工，另外橘線、大屯環線、綠線延伸到大坑與山海環線，也會在4年內通過可行性評估，打造台中百公里捷運計畫，讓台中市民不必再空等。

媒體提問是否出席公廣集團舉辦的辯論會，蔡其昌表示，他第一時間就回覆同意參加，他也約盧秀燕好幾次，就公共政策、市政發展辯論，否則各說各話民眾都不知道是誰對誰錯。（編輯：唐聲揚）1110922