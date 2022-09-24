外交部感謝美方支持台海和平 批中改變現狀野心

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，聯合國大會開議至今，由於中國近期挑釁行為，使台海議題成為討論焦點，從美歐等國公開發言及外交行動觀察，中國絕對難以透過任何辭藻遮掩破壞台海和平事實，或粉飾改變現狀的野心。

外交部上午表示，美國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間23日聯合國大會場邊與中國外長王毅會談，會後美國務院發布新聞稿指出，布林肯在會中強調美國對維持台海和平穩定的承諾，並闡述維護台海和平穩定攸關區域乃至全球安全與繁榮。

對於美國總統拜登、布林肯等美方各級官員，在短短一週內多次利用聯合國大會的雙邊及多邊場域，重申對台海和平穩定的堅定支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，聯合國大會開議至今，由於中國近期以來的挑釁行為，使台海議題成為討論焦點。除了美國及理念相近國家紛紛透過各種場合，公開表達對台海和平穩定的關切，以及對台灣的支持；中國也試圖利用相關機會，為其破壞和平的行為辯解。

但外交部表示，從美、歐等國一週以來的公開發言及外交行動觀察，中國絕對難以用任何辭藻遮掩破壞台海和平的事實，或粉飾改變現狀的野心。

外交部強調，面對中國企圖改變現狀的挑釁行徑，除呼籲各國持續同聲予以譴責外，也將持續強化自我防衛能力、台美安全夥伴關係，並與所有理念相近國家合作，持續遏止中國改變台海現狀行徑，維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。（編輯：黃瑞弘）1110924