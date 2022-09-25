瓜地馬拉等6國訪賓抵台 參與外交部遠朋西班牙語班

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部主辦的「第28期外交遠朋西班牙語班」訪賓今天抵台訪問，來訪學員包括中南美洲友邦瓜地馬拉、巴拉圭及友好國家共6國，總計8名政府及國會官員。

外交部發布新聞稿指出，參訓訪賓於25日至30日應邀訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，本期研習班因為受COVID-19疫情影響，首度將課程改採線上專題講座及來台灣實地參訪兩階段進行，學員在來台之前都已參與外交部規劃的系列視訊專題講座，研討內容包括台灣外交、政治、經貿、文化、公衛、婦女賦權及兩岸關係發展等議題，對台灣發展現況已有初步認識。

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外交部指出，訪賓在台灣期間將拜會遠景基金會、新竹科學園區、凌越生醫、勵馨基金會、創奕能源科技，並將參觀國立故宮博物院、國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區及台北101等重要經濟文化建設，以實地瞭解台灣各領域發展現況與人文風貌。

外交部表示，自民國90年起辦理「外交遠朋西班牙語班」，迄今已辦理第28期，透過邀請拉丁美洲地區友邦及友好國家具發展潛力官員及影響力人士來台參訓，不僅有助增進各友邦及友好國家官員對台灣政經情勢及社會發展的認識，對於促進台灣與拉丁美洲地區國家人民的交流與情誼也有相當助益。（編輯：林淑媛）1110925