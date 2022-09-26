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翟本喬A片說挨批 黃珊珊：言論寓意勿華而不實

2022/9/26 13:47
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市議員簡舒培指出，無黨籍北市長參選人黃珊珊競選團隊策略長翟本喬「激情新聞就像看A片」說是下流當有趣。黃珊珊今天說，其意為看實質內容誰才適合當市長，勿華而不實。

翟本喬昨天出席黃珊珊競選總部成立大會時表示，這場選戰潑髒水應該結束、該回歸市政，「激情新聞就像看A片，看完很爽，但回家選另一半時，不會依據A片標準來選」。

對此，民進黨台北市議員簡舒培在臉書（Facebook）發文指稱這是下流當有趣，什麼樣的參選人就有什麼樣的團隊，民眾黨果然是蛇鼠一窩。

媒體今天上午在「台北市社宅政策」交流記者會後聯訪時間向黃珊珊提問，如何看上述事件。對此，黃珊珊表示，翟本喬有自己的表達方式，認為他的意思是要請大家不要去看華而不實的好看東西，而是要看實質內容誰才適合當市長，勿華而不實。

另外，黃珊珊昨天借用台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會惹議，黃珊珊曾指出國民黨台北市長參選人蔣萬安已經不知道辦過多少場了。

媒體追問，對於蔣萬安競選辦公室回應認為黃珊珊應說明是否特權介入並違反行政中立的看法。

黃珊珊回答，昨天都已清楚說明，場地申請過程全部都合法、合規。

針對有網友爆料黃珊珊座車昨天違停紅線巷口，黃珊珊說，該處罰就處罰，不應該違停。

媒體提問，民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前接受廣播專訪時證實，黃珊珊曾邀請她擔任副市長。對此，黃珊珊表示，她現在支持的是民眾黨新竹市長參選人高虹安。（編輯：戴光育）1110926

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