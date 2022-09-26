不滿屏東市街頭看板抹黑 周佳琪喊告李清聖

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東市近日出現「議長選不夠、市長拉來鬥」看板，國民黨屏東市長參選人周佳琪今天召開記者會，直指對手李清聖陣營所為，要求10天內撤下澄清否則提告；李清聖回應尊重。

九合一年底選舉將至，近日屏東市3處路口出現「議長選不夠、市長拉來鬥」等字句看板，暗諷議長周典論競選連任，女兒周佳琪要選市長。看板下方署名「小市民的心聲」。

周佳琪競選總部今天召開記者會指出，抹黑攻擊看板的位置，原來是掛著民進黨屏東市長參選人李清聖的選舉看板，卻偽裝為「小市民的心聲」，改以黑函方式攻擊，這種行徑等於給社會做最壞示範，敗壞民主政治的選風。

周佳琪會中指出，參選是為了實踐自己對城市的理想，希望市長選舉，是以政見爭取選民認同；對手使用這種匿名、抹黑的惡質手段，令人痛心，希望讓選舉回歸正軌，讓市民能在端正的選風下做出正確選擇。

周佳琪競選總部強調，10天內若未撤下看板及登報澄清，就會提出刑事告訴及民事求償。

民進黨屏東市長參選人李清聖則回應，看板是民眾自費掛上，反映出市民心聲，到底誰掛的並不重要，甚至還有人說「要多掛幾個。」至於，藍營喊告並要求道歉部分，李清聖則說：「尊重。」（編輯：郭諭儒）1110926