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友邦聲援台灣參與ICAO 酈英傑出席台酒會

2022/9/27 11:19（9/27 11:46 更新）
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台灣ICAO（國際民航組織）代表團美東時間26日晚間舉辦酒會，前美國在台協會處長、現任美駐ICAO代辦酈英傑（Brent Christensen，右2）也代表美方出席。右1為交通部民航局副局長林俊良、右3為駐加拿大代表曾厚仁。中央社記者江今葉蒙特婁攝 111年9月27日
台灣ICAO（國際民航組織）代表團美東時間26日晚間舉辦酒會，前美國在台協會處長、現任美駐ICAO代辦酈英傑（Brent Christensen，右2）也代表美方出席。右1為交通部民航局副局長林俊良、右3為駐加拿大代表曾厚仁。中央社記者江今葉蒙特婁攝 111年9月27日
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（中央社記者江今葉蒙特婁26日專電）國際民航組織（ICAO）年會即將在明天召開，包括巴拉圭與聖露西亞代表表示將在會中為台灣發聲。前美國在台協會處長、現任美駐ICAO代辦酈英傑也特別出席台灣代表團晚宴。

國際民航組織將於明天召開年會，雖然台灣今年再次未受邀與會，但仍安排由交通部民航局副局長林俊良率領台灣代表團抵達蒙特婁，與理念相近友邦進行雙邊會談。

訪團晚間舉辦酒會，包括美國、加拿大、日本、立陶宛、捷克等12國與歐盟代表出席酒會。酈英傑（Brent Christensen）也以美方代表身分出席酒會，但並未上台致詞，也未接受媒體訪問。

巴拉圭民航局長卡納薩瓦（Felix Kanazawa）在與台灣代表團會談後接受訪問表示，身為巴拉圭民航局長，有必要支持台灣能以觀察員身分參與ICAO。

他指出，巴拉圭是ICAO理事會成員，預計在本次大會為台灣發聲，尤其是考慮到台灣做為國際航空產業重要一環，台灣參與ICAO能有所貢獻。

聖露西亞駐多倫多總領事蒙哥（Henry Mangal）表示，聖露西亞做為台灣邦交國，認為台灣應該成為國際民航機構的成員。ICAO是國際民航機構的最重要組織之一，關注飛航安全，不應該將台灣排除在外。

蒙哥表示，聖露西亞完全支持台灣成為國際民航組織的一員，也預計在會中為台灣發聲。

加拿大聯邦眾議員暨魁人政團（Bloc Québécois）外交事務發言人貝哲洪（Stephane Bergeron）首先感謝台灣在疫情期間對加拿大的協助，也對台灣在防止疫情擴散的努力印象深刻。

他指出，他今晚出席不代表加拿大政府的一中政策有改變，但台灣的參與能對國際有所貢獻。台灣參與ICAO不僅對台灣有益，也對國際社群有益。（編輯：陳惠珍）1110927

林俊良
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