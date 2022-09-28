警大聲明事件 林佳龍競辦告侯友宜選辦偽造文書

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警大聲明事件延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文（右）、發言人李晏榕（左）28日到新北地檢署按鈴提告國民黨參選人侯友宜選舉辦公室執行長張其強與發言人吳亮賢涉偽造公文書與行使偽造公文書罪。中央社記者高華謙攝 111年9月28日

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（中央社記者高華謙新北28日電）警大聲明事件延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍競辦執行總幹事何博文等人今天到新北地檢署告發新北市長侯友宜選辦成員涉偽造文書罪。何博文說，這件事非常嚴重，形同醜聞。

侯友宜選舉辦公室日前將媒體報導侯友宜博士學歷爭議有關中央警察大學的新聞回應內容，當作警大聲明提供給媒體，引發林佳龍陣營指稱涉造假。

林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文與發言人李晏榕下午前往新北地方檢察署，告發侯友宜選舉辦公室執行長張其強與發言人吳亮賢涉偽造公文書與行使偽造公文書罪。

何博文說，事實真相只有一個，造假就是造假，一般的正式聲明與針對個案的說明天差地別，侯選辦硬要把警大沒有的聲明無中生有、硬要拉警大為論文疑雲背書，「這是非常可恥的事情」，希望侯選辦應誠懇出來反省道歉。

何博文表示，連最能代表警大的警大校長陳檡文也已公開說沒發表任何聲明，請問侯選辦的警大聲明哪來的，他認為這已形同醜聞，「在民主國家，一個直轄市市長候選人如果捏造、假造聲明是非常嚴重的事，希望侯友宜針對這件事道歉」，造假就是造假，謊話說一千遍也不會變真的。

李晏榕說，警大法定代理人、校長陳檡文已說沒有這份聲明，因此合理懷疑這是侯選辦自己偽造，提供給媒體報導。警大內部規則聲明說得很清楚，這種關於市長選舉又涉及警大的重大新聞事件，必須報請到校長層級，所以校長不可能不知道這樣的新聞回應。

李晏榕表示，可看到侯選辦公布假聲明後，張其強不敢回應這個聲明是正式還非正式，「請問有非正式的聲明嗎」？ 只要聲明由公司或學校發出，就是正式的聲明，沒有所謂非正式的聲明，張其強不敢回應這問題，只敢從內容方面去說模糊焦點。

李晏榕說，請張其強、吳亮賢與侯友宜拿出做人最基本的誠信，法律是最基本道德底線，如果今天為了選舉連違法行為都不惜做，這個團隊還值得人民信任嗎？她說，非常期待侯選辦對這件事回應，「如果他們拿出任何新事證，我們就直球來對決」。（編輯：李錫璋）1110928