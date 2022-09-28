屏議員控涉殯葬園區開發 蘇嘉全：不容抹黑

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）民進黨屏東縣議員吳亮慶昨天質詢指控長治鄉殯葬園區開發案與台灣日本關係協會會長蘇嘉全有關，蘇嘉全今天發布聲明指出，一切程序完全合法，不容抹黑。

吳亮慶昨天議會質詢指出，現在的殯葬園區原本是蘇家骨灰存放設施更名而來，部分土地持有者是蘇嘉全，後來增加的土地屬開發業者，要開發成4座納骨塔、逾12萬個塔位的園區，引發地方關注，不可以因為蘇嘉全是前縣長就同意開發。

蘇嘉全今天發布5點聲明稿指出，土地原為舊式墓園，已由家族決議，出售給專業管理團隊經營，非本人或家族所持有；園區並無興建高塔式建築（納骨塔）計畫，所稱不符。

舊墓園售予該團隊時，雙方共識為朝友善環境、公園化墓園規劃，除了供人慎終追遠之外，也讓後人祭拜時能有休閒、舒適的空間；墓園相關開發皆依照政府法令，並經由縣政府層層關卡，嚴格審查核可，一切程序完全合法，不容抹黑。

蘇嘉全強調，選舉到了，期望候選人的言論能回歸政策面討論，用子虛烏有、悖離事實的言論，不能爭取到選民的認同。（編輯：謝雅竹）1110928