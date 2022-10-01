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首頁 / 政治

蔣萬安提教育政見 黃珊珊：參選人要先吸收內容

2022/10/1 10:46
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（中央社記者劉建邦台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天提教育政見，包含5歲幼兒納義務教育等。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，蔣萬安召開政見發表會，好像由別人代答，參選人可能要先吸收相關內容。

黃珊珊上午前往關渡宮出席全國舞龍舞獅錦標賽，會後受訪，媒體提問，關於蔣萬安昨天召開政見發表會提出5歲幼兒納入義務教育等內容，針對幼兒納義務教育政見與黃珊珊先前公布政見相似的看法。

黃珊珊對此回應，昨天有看蔣萬安政見發表會，好像都由別人代答，可能相關政見是外包，若是外包，大概抄襲是不可避免，好政見大家抄沒意見，但參選人可能要先吸收相關內容。

黃珊珊今天上午臨時增加行程，出席時代力量台北市議員參選人陳志明成立競選總部活動。黃珊珊表示，參選時就提及要超越藍綠，希望爭取市民最大認同，議員為多席次，當然希望更多優秀參選人進議會，這是民主常態。

她說，希望把選舉變嘉年華會，參選人要爭取最多市民認同。至於出席此活動是否告知同選區民眾黨市議員參選人陳宥丞，黃珊珊表示，陳宥丞過去擔任她的助理24年，作任何決定陳宥丞都非常清楚。

媒體問及昨天接受電視專訪提到掛無黨籍參選是因無法放掉親民黨？黃珊珊指出，以無黨籍參選是要接納更多人才，希望之後組成聯合政府，各黨各派都重用。

她說，希望大家想法不要再有狹隘黨派思維，台灣政黨政治已經走到瓶頸，柔性政黨及跨黨派是未來且才能互相合作，與相同理念的人都能合作。

黃珊珊出席活動與台北市長柯文哲同台，媒體詢問是否要破除近期藍白合傳言。黃珊珊指出，跟柯文哲常同台及見面，2人間信任不需靠同台證明，且不用搞分化及政治分贓和莫名傳言，選民不會接受，而藍綠兩黨不知道在急什麼？

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對於近期民調維持第二是否採相關戰略突破目前困境，黃珊珊說，每天都在努力，沒什麼戰略，就是爭取更多市民認同，因市民就是最好靠山。

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立，許多黨政大咖出席。黃珊珊指出，市民才是這場選舉最重要對象及最大咖，參選人都會找大咖出席相關活動，但重點還是參選人本身，且市民要投的是參選人不是大咖。（編輯：李錫璋）1111001

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