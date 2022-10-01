陳時中競總成立 總統：選贏台北讓首都成全國典範

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（中央社記者蕭博文台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天成立，總統蔡英文站台力挺。蔡總統說，這是民進黨自1998年來最有機會在首都勝選的一次，選贏台北，中央地方攜手合作，讓首都成為全國典範。

陳時中競選總部下午成立，地點位於台北市中正區北平東路30-1號前廣場，身兼民進黨主席、總統蔡英文，以及副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人輪番登台力挺。

蔡總統致詞表示，這幾年世界很多變化、挑戰很多，感謝大家支持，一起完成年金改革、長照2.0制度上路、育兒津貼加碼等工作；台灣地位越來越受到國際肯定，現在說出「我是台灣人」是件光榮、驕傲的事。

蔡總統指出，台灣整體在進步，但媒體評比顯示台北市這幾年施政滿意度在後段班，令人覺得可惜，台灣在進步，台北市是首都應該更進步，應該值得更好。

蔡總統表示，陳時中參選迄今已經提出100多項政策，包括大巨蛋、內湖交通、都更、老幼照顧，能在這麼短時間提出這麼多政策代表陳時中準備好了，大家放心把票投給陳時中，一起把事做好。

蔡總統指出，這次選舉是從公元1998年到現在，民進黨最有機會在首都選贏的一次，選贏台北，中央地方攜手合作，很多福國利民的政策都可以在首都實踐，成為全國典範。

蔡總統表示，例如公辦都更，過去台北市件數不多，陳時中說要加速，跟中央想法一樣，一定支持；社會住宅部分，北市推得不夠快甚至有點遲緩，陳時中說要趕進度，我們也全力支持。

蔡總統指出，支持陳時中有3個理由，首先是陳時中有溫暖照顧的心，在衛福部長任內從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、長照、育兒津貼，總是為人民多想一點、多做一點，未來也一定用同樣心力守護台北的朋友。

蔡總統進一步表示，支持陳時中的第2個理由是陳時中有解決問題的魄力，能為台北解決疑難雜症；陳時中也有沉穩抗壓能力，長期面對外界抹黑攻擊但忍辱負重、沉穩踏實，才是大家要的首都市長。

稍早致詞的競選總部主委、前副總統陳建仁指出，陳時中不是落跑部長，是陳時中帶領大家朝向開放邊境、恢復正常生活邁進；陳時中擁有誠信、踏實、耐操耐勞、勇敢承擔、不怒而威、柔軟的心等6大人格特質，希望大家支持陳時中。

蘇貞昌表示，陳時中擔任900多天的指揮官，不厭其煩一天又一天、一場又一場的記者會報告疫情，大家還記得陳時中徹夜守候機場等候搭乘專機自中國武漢返台的民眾嗎？還記得陳時中三度登上寶瓶星號、宣布可以回家了的畫面嗎？

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蘇貞昌說，這場世紀病毒衝擊全世界，相較其他國家，台灣守住了；當時採購到COVID-19疫苗沒什麼人想打，他與陳時中一起打給大家看，大家還記得嗎？現在竟然有人說謀財害命，有天理、公道嗎？這對陳時中公平嗎？

賴副總統表示，台北市是台灣首都，代表台灣對外發聲，也負有民主進化的責任，更要做為台灣火車頭帶動台灣進步，尤其未來台北市長應在複雜國際局勢中做總統後盾，陳時中是唯一符合所有條件的參選人，希望大家選出帶動台北進步，幫忙守護台灣的好市長。（編輯：戴光育）1111001

民進黨台北市長參選人陳時中（左）競選總部成立大會1日下午在北平東路舉行，行政院長蘇貞昌（右）站台助選，並與陳時中擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）1日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，副總統賴清德（前左）出席與會，拉起陳時中的手一同造勢。中央社記者裴禛攝 111年10月1日