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北韓再射飛彈 外交部譴責破壞區域穩定行為

2022/10/1 19:00
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（中央社記者游凱翔台北1日電）北韓今天向日本海方向試射短程彈道飛彈，外交部晚間表示，對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為，表達高度關切與譴責；台灣願與理念相近國家合作，遏止威權主義。

外交部晚間表示，北韓今天上午自平壤順安地區朝日本海方向試射2枚短程彈道飛彈，是今年9月25日以來，在一週內進行第4次飛彈試射，美國、日本及韓國已對這次試射表示譴責。

外交部指出，北韓自今年1月起，罔顧區域周邊愛好和平國家的殷切期盼，已在韓半島區域進行包括洲際彈道飛彈測試在內共25次武力挑釁，並於9月8日公布核武力政策法，聲稱不排除在特定條件下率先動用核的可能性，再度升高區域緊張情勢。

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外交部說明，對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為，表達高度關切與譴責。台灣對北韓近期頻繁試射導彈與通過核武力政策法的挑釁行徑，以及對區域情勢可能產生的衝擊皆密切關注。

外交部表示，韓國政府今年8月提出「大膽構想」，期望以和平對話方式，達成韓半島無核化的目標。台灣身為印太社群重要成員之一，肯定上述促使北韓放棄核武的努力，也樂願配合國際社會相關措施，與理念相近國家合作，促進韓半島在內的區域和平穩定，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。（編輯：林克倫）1111001

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